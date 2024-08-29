29 августа 2024

Следователи ХМАО взялись за силовиков, которых обвинили в пытках задержанных

СК ХМАО проверит жалобы югорчанки на пытки ее брата в ИВС
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет проверит доводы югорчанки которая утверждает, что к ее брату применялись пытки в ИВС
Следственный комитет проверит доводы югорчанки которая утверждает, что к ее брату применялись пытки в ИВС Фото:

Следственный комитет ХМАО проверит силовиков Нижневартовска, которые якобы пытали задержанных югорчан, обвиняемых в создании ОПГ, в изоляторе временного содержания. С жалобой в СК обратилась родственница одного из мужчин.

«По вашим доводам о применении в отношении [обвиняемых] насилия со стороны сотрудников полиции, а также о противоправных действиях сотрудников следственного отдела по Нижневартовскому району, следственным управлением по округу проводится процессуальная проверка», — сообщается в ответе СК РФ по ХМАО. Эту же информацию журналисту агентства подтвердили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась Бастрыкину на пытки ее брата в изоляторе временного содержания. Она также написала письмо главному федеральному инспектору в Югре Александру Постникову.

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Следственный комитет ХМАО проверит силовиков Нижневартовска, которые якобы пытали задержанных югорчан, обвиняемых в создании ОПГ, в изоляторе временного содержания. С жалобой в СК обратилась родственница одного из мужчин. «По вашим доводам о применении в отношении [обвиняемых] насилия со стороны сотрудников полиции, а также о противоправных действиях сотрудников следственного отдела по Нижневартовскому району, следственным управлением по округу проводится процессуальная проверка», — сообщается в ответе СК РФ по ХМАО. Эту же информацию журналисту агентства подтвердили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась Бастрыкину на пытки ее брата в изоляторе временного содержания. Она также написала письмо главному федеральному инспектору в Югре Александру Постникову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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