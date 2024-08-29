Следователи ХМАО взялись за силовиков, которых обвинили в пытках задержанных

Следственный комитет ХМАО проверит силовиков Нижневартовска, которые якобы пытали задержанных югорчан, обвиняемых в создании ОПГ, в изоляторе временного содержания. С жалобой в СК обратилась родственница одного из мужчин.
«По вашим доводам о применении в отношении [обвиняемых] насилия со стороны сотрудников полиции, а также о противоправных действиях сотрудников следственного отдела по Нижневартовскому району, следственным управлением по округу проводится процессуальная проверка», — сообщается в ответе СК РФ по ХМАО. Эту же информацию журналисту агентства подтвердили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась Бастрыкину на пытки ее брата в изоляторе временного содержания. Она также написала письмо главному федеральному инспектору в Югре Александру Постникову.
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