Авиакомпания «РусЛайн» запускает новые авиарейсы в города ХМАО из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Томска. Обратные рейсы также начнут курсировать. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Открылась продажа билетов на рейсы осенне-зимнего расписания полетов. Самолеты из Белоярского, Нижневартовска и Ханты-Мансийска будут летать в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Томск два раза в неделю», — сообщила пресс-служба компании.
Рейсы запустят с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года. Пассажиров будут перевозить 50-кресельные самолеты Bombardier CRJ100/200.
С 27 октября компания «РусЛайн» запускает следующие авиарейсы из ХМАО:
- Белоярский — Екатеринбург, Екатеринбург — Белоярский — в среду и субботу;
- Нижневартовск — Екатеринбург, Екатеринбург — Нижневартовск — в среду и субботу;
- Нижневартовск — Томск, Томск — Нижневартовск — в среду и субботу;
- Ханты-Мансийск — Казань, Казань — Ханты-Мансийск — в понедельник и пятницу;
- Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург — в понедельник и пятницу;
- Санкт-Петербург — Ханты-Мансийск — в пятницу и воскресенье.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустят дополнительный авиарейс между Екатеринбургом и Белоярским районом ХМАО, который включен в Арктическую зону. Перелеты будут осуществляться с 17 июля.
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