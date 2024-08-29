29 августа 2024

Авиакомпания «Руслайн» осенью запустит новые авиарейсы в ХМАО. Список

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Осенью авиакомпания "Руслайн" запускает новые рейсы из ХМАО
Осенью авиакомпания "Руслайн" запускает новые рейсы из ХМАО Фото:

Авиакомпания «РусЛайн» запускает новые авиарейсы в города ХМАО из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Томска. Обратные рейсы также начнут курсировать. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Открылась продажа билетов на рейсы осенне-зимнего расписания полетов. Самолеты из Белоярского, Нижневартовска и Ханты-Мансийска будут летать в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Томск два раза в неделю», — сообщила пресс-служба компании.

Рейсы запустят с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года. Пассажиров будут перевозить 50-кресельные самолеты Bombardier CRJ100/200.

С 27 октября компания «РусЛайн» запускает следующие авиарейсы из ХМАО:

  • Белоярский — Екатеринбург, Екатеринбург — Белоярский — в среду и субботу;
  • Нижневартовск — Екатеринбург, Екатеринбург — Нижневартовск — в среду и субботу;
  • Нижневартовск — Томск, Томск — Нижневартовск — в среду и субботу;
  • Ханты-Мансийск — Казань, Казань — Ханты-Мансийск — в понедельник и пятницу;
  • Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург — в понедельник и пятницу;
  • Санкт-Петербург — Ханты-Мансийск — в пятницу и воскресенье.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустят дополнительный авиарейс между Екатеринбургом и Белоярским районом ХМАО, который включен в Арктическую зону. Перелеты будут осуществляться с 17 июля.

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Авиакомпания «РусЛайн» запускает новые авиарейсы в города ХМАО из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Томска. Обратные рейсы также начнут курсировать. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Открылась продажа билетов на рейсы осенне-зимнего расписания полетов. Самолеты из Белоярского, Нижневартовска и Ханты-Мансийска будут летать в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Томск два раза в неделю», — сообщила пресс-служба компании. Рейсы запустят с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года. Пассажиров будут перевозить 50-кресельные самолеты Bombardier CRJ100/200. С 27 октября компания «РусЛайн» запускает следующие авиарейсы из ХМАО: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустят дополнительный авиарейс между Екатеринбургом и Белоярским районом ХМАО, который включен в Арктическую зону. Перелеты будут осуществляться с 17 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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