СК завел дело на экс-футболиста Алиева, который призывал убивать русских

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Экс-футболист московского «Локомотива» Алиев призвал ВСУ убивать мирное население Курской области Фото:

В Москве возбуждено уголовное дело против Александра Алиева за призывы к терроризму. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по городу Москве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сообщил СК РФ по Москве в telegram-канале. В настоящее время Алиев объявлен в розыск, и проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы по делу.

Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Локомотива» Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей Курской области. При том, что у спортсмена в этом регионе есть родственники, его мать также родом из Курска.

Александр Алиев — украинский футболист, полузащитник, выступал как на позиции «под нападающим», так и на фланге поля. У него есть российский паспорт, потому что он родился в Хабаровске и провел в стране 12 лет.

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В Москве возбуждено уголовное дело против Александра Алиева за призывы к терроризму. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по городу Москве. «Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сообщил СК РФ по Москве в telegram-канале. В настоящее время Алиев объявлен в розыск, и проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы по делу. Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Локомотива» Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей Курской области. При том, что у спортсмена в этом регионе есть родственники, его мать также родом из Курска. Александр Алиев — украинский футболист, полузащитник, выступал как на позиции «под нападающим», так и на фланге поля. У него есть российский паспорт, потому что он родился в Хабаровске и провел в стране 12 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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