СК завел дело на экс-футболиста Алиева, который призывал убивать русских

30 августа 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Экс-футболист московского «Локомотива» Алиев призвал ВСУ убивать мирное население Курской области Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Globallookpress В Москве возбуждено уголовное дело против Александра Алиева за призывы к терроризму. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по городу Москве. «Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сообщил СК РФ по Москве в telegram-канале. В настоящее время Алиев объявлен в розыск, и проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы по делу. Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Локомотива» Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей Курской области. При том, что у спортсмена в этом регионе есть родственники, его мать также родом из Курска. Александр Алиев — украинский футболист, полузащитник, выступал как на позиции «под нападающим», так и на фланге поля. У него есть российский паспорт, потому что он родился в Хабаровске и провел в стране 12 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве возбуждено уголовное дело против Александра Алиева за призывы к терроризму. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по городу Москве. «Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сообщил СК РФ по Москве в telegram-канале. В настоящее время Алиев объявлен в розыск, и проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы по делу. Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Локомотива» Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей Курской области. При том, что у спортсмена в этом регионе есть родственники, его мать также родом из Курска. Александр Алиев — украинский футболист, полузащитник, выступал как на позиции «под нападающим», так и на фланге поля. У него есть российский паспорт, потому что он родился в Хабаровске и провел в стране 12 лет.