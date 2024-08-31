Толпы с гигантскими ножами и в военной форме собрались в ТЦ Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге прошел фестиваль гик-культуры «ГикКон»

31 августа 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Косплееры охотно фотографировались друг с другом Фото: Илья Московец © URA.RU В ТЦ «Радуга Парк» собрались сотни горожан, одетых в костюмы аниме-персонажей, героев комиксов и военных. Переодетые люди стали участниками фестиваля гик-культуры «ГикКон», который прошел в Екатеринбурге в пятый раз. Как оригинально подошли к созданию костюмов горожане — в фоторепортаже URA.RU. Всех участников фестиваля объединяет любовь к какому-то произведению: фильму, комиксу, аниме или игре. В конце августа в свои фаворитов многие и наряжаются, чтобы продемонстрировать, какие костюмы они смогли сшить сами или создать из уже готовых элементов. В течение всего дня посетители самовыражались, знакомились, фотографировались и участвовали в косплей-шоу. Также из развлечений были лекции, квизы, реслинг, автограф-сессии, ярмарки, где можно было купить комиксы, и многое другое. Завершился фестиваль встречей с самой популярной актрисой России, звездой сериалов «Содержанки» и «Бывшие» Любовью Аксеновой. Она обсудила с поклонниками свою карьеру, студенческие годы, киногероев, спела песню Евы Польны и раздала автографы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ТЦ «Радуга Парк» собрались сотни горожан, одетых в костюмы аниме-персонажей, героев комиксов и военных. Переодетые люди стали участниками фестиваля гик-культуры «ГикКон», который прошел в Екатеринбурге в пятый раз. Как оригинально подошли к созданию костюмов горожане — в фоторепортаже URA.RU. Всех участников фестиваля объединяет любовь к какому-то произведению: фильму, комиксу, аниме или игре. В конце августа в свои фаворитов многие и наряжаются, чтобы продемонстрировать, какие костюмы они смогли сшить сами или создать из уже готовых элементов. В течение всего дня посетители самовыражались, знакомились, фотографировались и участвовали в косплей-шоу. Также из развлечений были лекции, квизы, реслинг, автограф-сессии, ярмарки, где можно было купить комиксы, и многое другое. Завершился фестиваль встречей с самой популярной актрисой России, звездой сериалов «Содержанки» и «Бывшие» Любовью Аксеновой. Она обсудила с поклонниками свою карьеру, студенческие годы, киногероев, спела песню Евы Польны и раздала автографы.