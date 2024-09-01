О погибших и пострадавших не сообщается
В Сургуте (ХМАО) около торгового центра «Ярославна» произошло массовое ДТП. Это случилось из-за остановки сердца водителя.
«ДТП на Ярославне. У водителя остановилось сердце прям на ходу», — написано в telegram-канале mdps86.
О пострадавших и погибших не сообщается. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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