01 сентября 2024
31 августа 2024

В Сургуте произошло массовое ДТП из-за остановки сердца у водителя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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О погибших и пострадавших не сообщается
О погибших и пострадавших не сообщается Фото:

В Сургуте (ХМАО) около торгового центра «Ярославна» произошло массовое ДТП. Это случилось из-за остановки сердца водителя.

«ДТП на Ярославне. У водителя остановилось сердце прям на ходу», — написано в telegram-канале mdps86.

О пострадавших и погибших не сообщается. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) около торгового центра «Ярославна» произошло массовое ДТП. Это случилось из-за остановки сердца водителя. «ДТП на Ярославне. У водителя остановилось сердце прям на ходу», — написано в telegram-канале mdps86. О пострадавших и погибших не сообщается. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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