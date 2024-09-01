В Екатеринбурге зарплаты курьеров резко выросли до 104 тысяч

В Екатеринбурге зарплаты курьеров выросли до 104,3 тысяч рублей, это на 23% выше, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе».
«В Екатеринбурге средние зарплаты курьеров год к году выросли до 104,3 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Однако в летний сезон зарплатное предложение выросло в среднем до 99,2 тысяч рублей, что на 30% больше, чем летом 2023-го», — говорится в релизе. Зарплаты логистов выросли на 47%, специалисты могут получать 77,4 тысяч рублей. Кладовщикам работодатели готовы предложить 73,5 тысяч рублей, водителям погрузчиков 78,4 тысяч рублей, а упаковщикам 60,5 тысяч рублей.
По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, потребители привыкают к доступному и быстрому сервису, поэтому спрос на курьеров как никогда повышен. Также работодатели чаще стали искать операторов call-центров в сервисы доставки (+39%), кладовщиков (+37%), подсобных рабочих (+32%).
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