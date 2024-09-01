01 сентября 2024

В Екатеринбурге зарплаты курьеров резко выросли до 104 тысяч

«Авито Работа»: зарплаты курьеров в Екатеринбурге достигли 104 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогулка по Юго-западному району. Екатеринбург, парк, лето, курьер, еда, самокат доставка
Работая полный день, курьеры могут получать от 100 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге зарплаты курьеров выросли до 104,3 тысяч рублей, это на 23% выше, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе».

«В Екатеринбурге средние зарплаты курьеров год к году выросли до 104,3 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Однако в летний сезон зарплатное предложение выросло в среднем до 99,2 тысяч рублей, что на 30% больше, чем летом 2023-го», — говорится в релизе. Зарплаты логистов выросли на 47%, специалисты могут получать 77,4 тысяч рублей. Кладовщикам работодатели готовы предложить 73,5 тысяч рублей, водителям погрузчиков 78,4 тысяч рублей, а упаковщикам 60,5 тысяч рублей.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, потребители привыкают к доступному и быстрому сервису, поэтому спрос на курьеров как никогда повышен. Также работодатели чаще стали искать операторов call-центров в сервисы доставки (+39%), кладовщиков (+37%), подсобных рабочих (+32%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге зарплаты курьеров выросли до 104,3 тысяч рублей, это на 23% выше, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе». «В Екатеринбурге средние зарплаты курьеров год к году выросли до 104,3 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Однако в летний сезон зарплатное предложение выросло в среднем до 99,2 тысяч рублей, что на 30% больше, чем летом 2023-го», — говорится в релизе. Зарплаты логистов выросли на 47%, специалисты могут получать 77,4 тысяч рублей. Кладовщикам работодатели готовы предложить 73,5 тысяч рублей, водителям погрузчиков 78,4 тысяч рублей, а упаковщикам 60,5 тысяч рублей. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, потребители привыкают к доступному и быстрому сервису, поэтому спрос на курьеров как никогда повышен. Также работодатели чаще стали искать операторов call-центров в сервисы доставки (+39%), кладовщиков (+37%), подсобных рабочих (+32%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...