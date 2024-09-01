В Екатеринбурге зарплаты курьеров резко выросли до 104 тысяч

«Авито Работа»: зарплаты курьеров в Екатеринбурге достигли 104 тысяч

02 сентября 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Работая полный день, курьеры могут получать от 100 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге зарплаты курьеров выросли до 104,3 тысяч рублей, это на 23% выше, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе». «В Екатеринбурге средние зарплаты курьеров год к году выросли до 104,3 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Однако в летний сезон зарплатное предложение выросло в среднем до 99,2 тысяч рублей, что на 30% больше, чем летом 2023-го», — говорится в релизе. Зарплаты логистов выросли на 47%, специалисты могут получать 77,4 тысяч рублей. Кладовщикам работодатели готовы предложить 73,5 тысяч рублей, водителям погрузчиков 78,4 тысяч рублей, а упаковщикам 60,5 тысяч рублей. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, потребители привыкают к доступному и быстрому сервису, поэтому спрос на курьеров как никогда повышен. Также работодатели чаще стали искать операторов call-центров в сервисы доставки (+39%), кладовщиков (+37%), подсобных рабочих (+32%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге зарплаты курьеров выросли до 104,3 тысяч рублей, это на 23% выше, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работе». «В Екатеринбурге средние зарплаты курьеров год к году выросли до 104,3 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Однако в летний сезон зарплатное предложение выросло в среднем до 99,2 тысяч рублей, что на 30% больше, чем летом 2023-го», — говорится в релизе. Зарплаты логистов выросли на 47%, специалисты могут получать 77,4 тысяч рублей. Кладовщикам работодатели готовы предложить 73,5 тысяч рублей, водителям погрузчиков 78,4 тысяч рублей, а упаковщикам 60,5 тысяч рублей. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, потребители привыкают к доступному и быстрому сервису, поэтому спрос на курьеров как никогда повышен. Также работодатели чаще стали искать операторов call-центров в сервисы доставки (+39%), кладовщиков (+37%), подсобных рабочих (+32%).