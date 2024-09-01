01 сентября 2024
31 августа 2024

Россияне стали повально интересоваться покупкой квартир в ХМАО

У жителей регионов России в 2,5 раза вырос спрос на покупку квартир в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на югорскую недвижимость в российских регионах вырос почти в 2,5 раза
Спрос на югорскую недвижимость в российских регионах вырос почти в 2,5 раза Фото:

У жителей регионов России почти в 2,5 раза вырос спрос на покупку жилья в ХМАО, по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в январе-августе югорской недвижимостью интересовались, например, тюменцы и москвичи, рассказали URA.RU аналитики «Мегафона».

«Наибольший интерес к новостройкам в городах Югры проявляют жители Тюменской и Московской областей, Краснодарского края, Башкортостана и Дагестана. На потенциальных покупателей из этих регионов приходится 50% трафика, который ведет на сайты югорских застройщиков», — говорится в исследовании.

В четыре раза чаще интересоваться недвижимостью в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске стали омичи. А трафик жителей Ямала и Новосибирской области на сайты местных строительных компаний вырос в 2,8 и 2,5 раза соответственно.

Сами югорчане больше всего интересовались недвижимостью в Екатеринбурге, Тюмени, Перми и Краснодарском крае. «Интерес жителей Югры к новостройкам в Москве и в Северной столице остается стабильно высоким, хотя и без взрывной динамики», — добавляют аналитики.

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У жителей регионов России почти в 2,5 раза вырос спрос на покупку жилья в ХМАО, по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в январе-августе югорской недвижимостью интересовались, например, тюменцы и москвичи, рассказали URA.RU аналитики «Мегафона». «Наибольший интерес к новостройкам в городах Югры проявляют жители Тюменской и Московской областей, Краснодарского края, Башкортостана и Дагестана. На потенциальных покупателей из этих регионов приходится 50% трафика, который ведет на сайты югорских застройщиков», — говорится в исследовании. В четыре раза чаще интересоваться недвижимостью в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске стали омичи. А трафик жителей Ямала и Новосибирской области на сайты местных строительных компаний вырос в 2,8 и 2,5 раза соответственно. Сами югорчане больше всего интересовались недвижимостью в Екатеринбурге, Тюмени, Перми и Краснодарском крае. «Интерес жителей Югры к новостройкам в Москве и в Северной столице остается стабильно высоким, хотя и без взрывной динамики», — добавляют аналитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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