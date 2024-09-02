Школы Сургута оснастят камерами с фейс-контролем

В школах Сургута могут установить камеры с функцией распознавания лиц. Они будут связаны с базой данной УМВД России. По мнению мэра города Максима Слепова, такое решение необходимо, чтобы обезопасить детей и предотвратить возможность попадания в учебное заведение потенциальных нарушителей.
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы во всех школах были установлены камеры с определением лица, то есть для того, чтобы фейс-контроль был. И он будет связан с базой данных управления внутренних дел, чтобы никто из потенциальных нарушителей не смог попасть в образовательные учреждения», — рассказал Слепов на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
При этом, реализовать идею он планирует с привлечением средств спонсоров. Мэр считает, что с такими камерами будет «спокойнее за наших детей».
Власти Сургута начали использование таких камер в городе еще в 2023 году. Тогда они были необходимы для поиска вандалов, портящих остановочные павильоны.
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