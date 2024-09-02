02 сентября 2024

Школы Сургута оснастят камерами с фейс-контролем

© Служба новостей «URA.RU»
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Слепов планирует привлечь инвесторов для установки камер с фейс-контролем в школах Сургута
Слепов планирует привлечь инвесторов для установки камер с фейс-контролем в школах Сургута Фото:

В школах Сургута могут установить камеры с функцией распознавания лиц. Они будут связаны с базой данной УМВД России. По мнению мэра города Максима Слепова, такое решение необходимо, чтобы обезопасить детей и предотвратить возможность попадания в учебное заведение потенциальных нарушителей.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы во всех школах были установлены камеры с определением лица, то есть для того, чтобы фейс-контроль был. И он будет связан с базой данных управления внутренних дел, чтобы никто из потенциальных нарушителей не смог попасть в образовательные учреждения», — рассказал Слепов на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.

При этом, реализовать идею он планирует с привлечением средств спонсоров. Мэр считает, что с такими камерами будет «спокойнее за наших детей».

Власти Сургута начали использование таких камер в городе еще в 2023 году. Тогда они были необходимы для поиска вандалов, портящих остановочные павильоны.

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В школах Сургута могут установить камеры с функцией распознавания лиц. Они будут связаны с базой данной УМВД России. По мнению мэра города Максима Слепова, такое решение необходимо, чтобы обезопасить детей и предотвратить возможность попадания в учебное заведение потенциальных нарушителей. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы во всех школах были установлены камеры с определением лица, то есть для того, чтобы фейс-контроль был. И он будет связан с базой данных управления внутренних дел, чтобы никто из потенциальных нарушителей не смог попасть в образовательные учреждения», — рассказал Слепов на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. При этом, реализовать идею он планирует с привлечением средств спонсоров. Мэр считает, что с такими камерами будет «спокойнее за наших детей». Власти Сургута начали использование таких камер в городе еще в 2023 году. Тогда они были необходимы для поиска вандалов, портящих остановочные павильоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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