02 сентября 2024

В Челябинске из-за ДТП с грузовиком парализовало движение трамваев. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрь в городе. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, улица цвиллинга, благоустройство, трамвай, ремонт путей, новые рельсы
Движение трамваев было приостановлено из-за аварии Фото:

В Челябинске на Свердловском тракте в районе Лакокрасочного завода утром 3 сентября остановилось движение трамваев. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, причина остановки — авария на дороге.

«Встали трамваи из-за ДТП возле Лакокрасочного завода. Легковушка столкнулась с грузовиком», — сообщает корреспондент URA.RU.

В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» подтвердили факт аварии. Из-за нее движение временно было закрыто в оба направления. Маршрут организовали до кольца Ворошилова, до центра. Последствия оперативно ликвидировали. Движение было вновь открыто.

Движение трамваев встало из-за аварии
Движение трамваев встало из-за аварии
Фото:

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В Челябинске на Свердловском тракте в районе Лакокрасочного завода утром 3 сентября остановилось движение трамваев. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, причина остановки — авария на дороге. «Встали трамваи из-за ДТП возле Лакокрасочного завода. Легковушка столкнулась с грузовиком», — сообщает корреспондент URA.RU. В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» подтвердили факт аварии. Из-за нее движение временно было закрыто в оба направления. Маршрут организовали до кольца Ворошилова, до центра. Последствия оперативно ликвидировали. Движение было вновь открыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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