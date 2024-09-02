В Челябинске на Свердловском тракте в районе Лакокрасочного завода утром 3 сентября остановилось движение трамваев. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, причина остановки — авария на дороге.
«Встали трамваи из-за ДТП возле Лакокрасочного завода. Легковушка столкнулась с грузовиком», — сообщает корреспондент URA.RU.
В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» подтвердили факт аварии. Из-за нее движение временно было закрыто в оба направления. Маршрут организовали до кольца Ворошилова, до центра. Последствия оперативно ликвидировали. Движение было вновь открыто.
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