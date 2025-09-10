В Ленинском районе Челябинска женщина на иномарке сбила ребенка

ДТП произошло под вечер среды на улице Прохладной
ДТП произошло под вечер среды на улице Прохладной

Под вечер в Ленинском районе Челябинска водитель машины Nissan Almera сбила на проезжей части ребенка 11-ти лет. Как заявили в пресс-службе городского управления ГАИ, подростка доставили в травмпункт.

«По предварительным данным, женщина-водитель 2005 года рождения совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть. В результате девочка 2014 года рождения доставлена бригадой скорой помощи в медучреждение», — сообщили в ГАИ.

Инспекция продолжила устанавливать обстоятельства ДТП. Инцидент произошел 10 сентября в 17:50 около дома № 5 на улице Прохладная. На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы.

Госавтоинспекция Челябинска обратилась к автомобилистам с просьбой следовать дорожным правилам. В ГАИ напомнили, что водители обязаны уступать дорогу пешеходам, которые переходят улицу. При этом пешеходам настоятельно рекомендовали переходить дорогу исключительно на пешеходных переходах, предварительно убедившись, что это безопасно.

