Германия и Италия вошли в топ европейского отдыха челябинцев летом

В течение лета у жителей Челябинской области, отдыхавших в Европе, наибольшим спросом пользовались Германия, Италия и Франция. Как 3 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», в течение теплого сезона челябинцы успели отдохнуть в 119 странах мира.
«Челябинцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 5 % чаще, чем годом ранее. В топ-5 европейских стран по числу туристов из региона вошли Германия, Италия, Франция, Испания и Греция», — уточнили URA.RU в «МегаФоне».
Эксперты компании проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге. Аналитики выявили повышенный интерес к азиатским странам, таким как Вьетнам, Китай и Таиланд.
«По данным нашей компании, челябинцы летом отдыхали активно. Причем многие выбирали отдых за границей. По данным нашей компании, договоров по зарубежным турам было на 10% больше, чем по внутренним», — поделилась с URA.RU руководитель турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.
Как отметили в «МегаФоне», рост турпотока в Азию достиг 74%. Среди стран этого региона выделяется Китай, где интерес удвоился. Кроме того, Марокко и Турция также показали значительный прирост числа туристов региона. Последнюю выбирал каждый четыертый южноуралец.
Начало сезона сопровождалось изменениями ранее заявленной полетной программы в Минводы, что снизило количество перевозки туристов на внутренних линиях. На отдыхе в Турции Васильева не раз сталкивалась с овербукингом, когда мест в отелях не хватало, и туристам предлагали селиться в гостиницы более низкого уровня.
Среди африканских стран лидером остался Египет. В топ-5, по информации «МегаФона», также вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и ОАЭ. Причем число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!