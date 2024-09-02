02 сентября 2024

Германия и Италия вошли в топ европейского отдыха челябинцев летом

© Служба новостей «URA.RU»
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Германия вошла в число любимых дя посещения челябинскими туристами стран
Германия вошла в число любимых дя посещения челябинскими туристами стран Фото:

В течение лета у жителей Челябинской области, отдыхавших в Европе, наибольшим спросом пользовались Германия, Италия и Франция. Как 3 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», в течение теплого сезона челябинцы успели отдохнуть в 119 странах мира.

«Челябинцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 5 % чаще, чем годом ранее. В топ-5 европейских стран по числу туристов из региона вошли Германия, Италия, Франция, Испания и Греция», — уточнили URA.RU в «МегаФоне».

Эксперты компании проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге. Аналитики выявили повышенный интерес к азиатским странам, таким как Вьетнам, Китай и Таиланд.

«По данным нашей компании, челябинцы летом отдыхали активно. Причем многие выбирали отдых за границей. По данным нашей компании, договоров по зарубежным турам было на 10% больше, чем по внутренним», — поделилась с URA.RU руководитель турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

Как отметили в «МегаФоне», рост турпотока в Азию достиг 74%. Среди стран этого региона выделяется Китай, где интерес удвоился. Кроме того, Марокко и Турция также показали значительный прирост числа туристов региона. Последнюю выбирал каждый четыертый южноуралец.

Начало сезона сопровождалось изменениями ранее заявленной полетной программы в Минводы, что снизило количество перевозки туристов на внутренних линиях. На отдыхе в Турции Васильева не раз сталкивалась с овербукингом, когда мест в отелях не хватало, и туристам предлагали селиться в гостиницы более низкого уровня.

Среди африканских стран лидером остался Египет. В топ-5, по информации «МегаФона», также вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и ОАЭ. Причем число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

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В течение лета у жителей Челябинской области, отдыхавших в Европе, наибольшим спросом пользовались Германия, Италия и Франция. Как 3 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», в течение теплого сезона челябинцы успели отдохнуть в 119 странах мира. «Челябинцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 5 % чаще, чем годом ранее. В топ-5 европейских стран по числу туристов из региона вошли Германия, Италия, Франция, Испания и Греция», — уточнили URA.RU в «МегаФоне». Эксперты компании проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге. Аналитики выявили повышенный интерес к азиатским странам, таким как Вьетнам, Китай и Таиланд. «По данным нашей компании, челябинцы летом отдыхали активно. Причем многие выбирали отдых за границей. По данным нашей компании, договоров по зарубежным турам было на 10% больше, чем по внутренним», — поделилась с URA.RU руководитель турагентства «Андромеда» Ольга Васильева. Как отметили в «МегаФоне», рост турпотока в Азию достиг 74%. Среди стран этого региона выделяется Китай, где интерес удвоился. Кроме того, Марокко и Турция также показали значительный прирост числа туристов региона. Последнюю выбирал каждый четыертый южноуралец. Начало сезона сопровождалось изменениями ранее заявленной полетной программы в Минводы, что снизило количество перевозки туристов на внутренних линиях. На отдыхе в Турции Васильева не раз сталкивалась с овербукингом, когда мест в отелях не хватало, и туристам предлагали селиться в гостиницы более низкого уровня. Среди африканских стран лидером остался Египет. В топ-5, по информации «МегаФона», также вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и ОАЭ. Причем число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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