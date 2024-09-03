03 сентября 2024

Задержанный ФСБ экс-начальник охраны больницы в Миассе пытался выйти из СИЗО

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Алексея Семченкова оставили под стражей Фото:

Задержанный ФСБ экс-начальник отдела безопасности ГАУЗ «Городская больница № 2» в Миассе (Челябинская область) Алексей Семченков, обвиняемый в мошенничестве при трудоустройстве сотрудников, 4 сентября пытался оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, решение первой инстанции оставили без изменения.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Алексея Семченкова. Постановление Миасского горсуда, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокат Семченкова просил избрать для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией. Такой, по его мнению, мог стать домашний арест. Но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

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Семченков был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине августа. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он фиктивно трудоустраивал сотрудников, а их заработную плату присваивал. Схема действовала почти пять лет: с июня 2019 года по апрель 2024 годы. Предположительно, за это время Семченков успел похитить более 6 млн рублей.

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Задержанный ФСБ экс-начальник отдела безопасности ГАУЗ «Городская больница № 2» в Миассе (Челябинская область) Алексей Семченков, обвиняемый в мошенничестве при трудоустройстве сотрудников, 4 сентября пытался оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, решение первой инстанции оставили без изменения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Алексея Семченкова. Постановление Миасского горсуда, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокат Семченкова просил избрать для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией. Такой, по его мнению, мог стать домашний арест. Но суд отказал в удовлетворении ходатайства. Семченков был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине августа. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он фиктивно трудоустраивал сотрудников, а их заработную плату присваивал. Схема действовала почти пять лет: с июня 2019 года по апрель 2024 годы. Предположительно, за это время Семченков успел похитить более 6 млн рублей.
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Ссылки по теме
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