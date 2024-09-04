В Пермском крае насмерть разбился пилот дельтаплана

Тело пилота было обнаружено рядом с деревней Красики
В Частинском округе Пермского края погиб мотодельтопланерист. Он разбился насмерть вскоре после взлета с местного аэродрома.
«Вечером 31 августа от инструктора по полетам поступило сообщение о том, что с площадки „аэродром“ деревни Нижнее Городище в 20:00 взлетел дельтаплан. Но обратно вовремя он не вернулся. При проведении поисковых мероприятий дельтаплан обнаружили на земле с пилотом без признаков жизни», — сообщили «КП-Пермь» в краевом минтербезе.
Крушение дельтаплана произошло в районе деревни Красики. Уточняется, что на место происшествия выезжали сотрудники местной пожарной части №83.
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