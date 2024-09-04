Свердловский боец ЧВК «Вагнер» разбился насмерть, удирая от полиции. Фото

05 сентября 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался на месте аварии Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 31 августа 28-летний боец ЧВК «Вагнер» Михаил Гусев разбился насмерть, уходя на большой скорости от погони полиции на BMW во время отпуска по ранению. Мужчину похоронили 4 сентября со всеми воинским почестями. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Михаила Гусева похоронили вчера [4 сентября]», — сказали в администрации. Солдат участвовал в боях за освобождение Бахмута. Он был награжден медалью «За отвагу» и Черным крестом «ЧВК Вагнер». Память бойца почтили минутой молчания, а также провели троекратный ружейный залп. Похороны прошли на аллее почетных граждан Волковского кладбища. Смертельная авария произошла утром 31 августа. Гусев не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться от полиции. Уходя от погони, момент которой попал на видео, он не справился с управлением иномарки и перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП. Прощания с Михаилом Гусевым сообщество «ВКаменскежить» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 31 августа 28-летний боец ЧВК «Вагнер» Михаил Гусев разбился насмерть, уходя на большой скорости от погони полиции на BMW во время отпуска по ранению. Мужчину похоронили 4 сентября со всеми воинским почестями. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Михаила Гусева похоронили вчера [4 сентября]», — сказали в администрации. Солдат участвовал в боях за освобождение Бахмута. Он был награжден медалью «За отвагу» и Черным крестом «ЧВК Вагнер». Память бойца почтили минутой молчания, а также провели троекратный ружейный залп. Похороны прошли на аллее почетных граждан Волковского кладбища. Смертельная авария произошла утром 31 августа. Гусев не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться от полиции. Уходя от погони, момент которой попал на видео, он не справился с управлением иномарки и перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП.