В Каменске-Уральском (Свердловская область) 31 августа 28-летний боец ЧВК «Вагнер» Михаил Гусев разбился насмерть, уходя на большой скорости от погони полиции на BMW во время отпуска по ранению. Мужчину похоронили 4 сентября со всеми воинским почестями. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Михаила Гусева похоронили вчера [4 сентября]», — сказали в администрации. Солдат участвовал в боях за освобождение Бахмута. Он был награжден медалью «За отвагу» и Черным крестом «ЧВК Вагнер». Память бойца почтили минутой молчания, а также провели троекратный ружейный залп. Похороны прошли на аллее почетных граждан Волковского кладбища.
Смертельная авария произошла утром 31 августа. Гусев не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться от полиции. Уходя от погони, момент которой попал на видео, он не справился с управлением иномарки и перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП.
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