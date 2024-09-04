04 сентября 2024

Свердловский боец ЧВК «Вагнер» разбился насмерть, удирая от полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , рейд, госавтоинспекция, гибдд, инспектор дпс, дпс, гаи
Мужчина скончался на месте аварии Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 31 августа 28-летний боец ЧВК «Вагнер» Михаил Гусев разбился насмерть, уходя на большой скорости от погони полиции на BMW во время отпуска по ранению. Мужчину похоронили 4 сентября со всеми воинским почестями. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Михаила Гусева похоронили вчера [4 сентября]», — сказали в администрации. Солдат участвовал в боях за освобождение Бахмута. Он был награжден медалью «За отвагу» и Черным крестом «ЧВК Вагнер». Память бойца почтили минутой молчания, а также провели троекратный ружейный залп. Похороны прошли на аллее почетных граждан Волковского кладбища.

Смертельная авария произошла утром 31 августа. Гусев не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться от полиции. Уходя от погони, момент которой попал на видео, он не справился с управлением иномарки и перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП.

Прощания с Михаилом Гусевым
Прощания с Михаилом Гусевым
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 31 августа 28-летний боец ЧВК «Вагнер» Михаил Гусев разбился насмерть, уходя на большой скорости от погони полиции на BMW во время отпуска по ранению. Мужчину похоронили 4 сентября со всеми воинским почестями. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Михаила Гусева похоронили вчера [4 сентября]», — сказали в администрации. Солдат участвовал в боях за освобождение Бахмута. Он был награжден медалью «За отвагу» и Черным крестом «ЧВК Вагнер». Память бойца почтили минутой молчания, а также провели троекратный ружейный залп. Похороны прошли на аллее почетных граждан Волковского кладбища. Смертельная авария произошла утром 31 августа. Гусев не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться от полиции. Уходя от погони, момент которой попал на видео, он не справился с управлением иномарки и перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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