Полиция проверила семью подростка, умершего в школе Нижневартовска

Полиция проверила семью погибшего подростка, который умер в школе Нижневартовска. В ходе осмотра квартиры запрещенных веществ не нашли, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Отчим погибшего подростка ранее был судим за наркотики. Но в квартире, где живет семья, никаких запрещенных веществ в ходе осмотра не обнаружено», — рассказал журналисту инсайдер в силовых структурах.
Год назад в одном из нижневартовских пабликов в соцсетях был опубликован пост с фото школьника, с которым произошла трагедия, где он якобы курил кальян в одной компании с матерью. «По публикации проводилась проверка. Мать тогда пояснила, что ее сын взял трубку кальяна только для того, чтобы сделать фото. Так что никаких последствий для нее эта история не имела», — рассказал инсайдер.
В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска выразила соболезнования семье погибшего подростка. Его нашли мертвым в туалете школы №17.
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