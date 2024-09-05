05 сентября 2024

Полиция проверила семью подростка, умершего в школе Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция осмотрела квартиру семьи подростка, умершего в школе Нижневартовска
Полиция осмотрела квартиру семьи подростка, умершего в школе Нижневартовска Фото:
новость из сюжета
В школе Нижневартовска умер подросток

Полиция проверила семью погибшего подростка, который умер в школе Нижневартовска. В ходе осмотра квартиры запрещенных веществ не нашли, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Отчим погибшего подростка ранее был судим за наркотики. Но в квартире, где живет семья, никаких запрещенных веществ в ходе осмотра не обнаружено», — рассказал журналисту инсайдер в силовых структурах.

Год назад в одном из нижневартовских пабликов в соцсетях был опубликован пост с фото школьника, с которым произошла трагедия, где он якобы курил кальян в одной компании с матерью. «По публикации проводилась проверка. Мать тогда пояснила, что ее сын взял трубку кальяна только для того, чтобы сделать фото. Так что никаких последствий для нее эта история не имела», — рассказал инсайдер.

В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска выразила соболезнования семье погибшего подростка. Его нашли мертвым в туалете школы №17.

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Полиция проверила семью погибшего подростка, который умер в школе Нижневартовска. В ходе осмотра квартиры запрещенных веществ не нашли, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Отчим погибшего подростка ранее был судим за наркотики. Но в квартире, где живет семья, никаких запрещенных веществ в ходе осмотра не обнаружено», — рассказал журналисту инсайдер в силовых структурах. Год назад в одном из нижневартовских пабликов в соцсетях был опубликован пост с фото школьника, с которым произошла трагедия, где он якобы курил кальян в одной компании с матерью. «По публикации проводилась проверка. Мать тогда пояснила, что ее сын взял трубку кальяна только для того, чтобы сделать фото. Так что никаких последствий для нее эта история не имела», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска выразила соболезнования семье погибшего подростка. Его нашли мертвым в туалете школы №17.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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