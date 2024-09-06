В Екатеринбурге продают трехэтажный замок. Скрин

07 сентября 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

В замке нет канализации и ремонта (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге за 50 миллионов рублей продают трехэтажный замок. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается замок, рядом три дома, две бани. А дальше от ваших финансов, можно еще 5—20 гектаров земли, это при личной встрече», — пишет автор объявления. Площадь дома — 450 квадратных метров, построен он был в 2020 году. В замке есть электричество и своя скважина, однако нет газа и канализации. Внутри требуется ремонт. сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за 50 миллионов рублей продают трехэтажный замок. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается замок, рядом три дома, две бани. А дальше от ваших финансов, можно еще 5—20 гектаров земли, это при личной встрече», — пишет автор объявления. Площадь дома — 450 квадратных метров, построен он был в 2020 году. В замке есть электричество и своя скважина, однако нет газа и канализации. Внутри требуется ремонт.