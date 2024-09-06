06 сентября 2024

В Екатеринбурге продают трехэтажный замок. Скрин

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Выборг. Пермь, выборгский замок, средневековый замок
В замке нет канализации и ремонта (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге за 50 миллионов рублей продают трехэтажный замок. Такое объявление опубликовано на сайте Avito.

«Продается замок, рядом три дома, две бани. А дальше от ваших финансов, можно еще 5—20 гектаров земли, это при личной встрече», — пишет автор объявления.

Площадь дома — 450 квадратных метров, построен он был в 2020 году. В замке есть электричество и своя скважина, однако нет газа и канализации. Внутри требуется ремонт.

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В Екатеринбурге за 50 миллионов рублей продают трехэтажный замок. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается замок, рядом три дома, две бани. А дальше от ваших финансов, можно еще 5—20 гектаров земли, это при личной встрече», — пишет автор объявления. Площадь дома — 450 квадратных метров, построен он был в 2020 году. В замке есть электричество и своя скважина, однако нет газа и канализации. Внутри требуется ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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