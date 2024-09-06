В замке нет канализации и ремонта (фото из архива)
В Екатеринбурге за 50 миллионов рублей продают трехэтажный замок. Такое объявление опубликовано на сайте Avito.
«Продается замок, рядом три дома, две бани. А дальше от ваших финансов, можно еще 5—20 гектаров земли, это при личной встрече», — пишет автор объявления.
Площадь дома — 450 квадратных метров, построен он был в 2020 году. В замке есть электричество и своя скважина, однако нет газа и канализации. Внутри требуется ремонт.
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