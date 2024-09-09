Кухарук хочет следить за успехами и неудачами мэров в онлайн-режиме

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Кухарук хочет не допустить срывов в достижении национальных проектов
Кухарук хочет не допустить срывов в достижении национальных проектов Фото:

В ХМАО планируется создание цифровой платформы для отслеживания основных показателей развития всех районов, городов и поселений, а также ход реализации национальных проектов. Такое решение принял глава округа Руслан Кухарук.

«Поручил департаменту информационных технологий и цифрового развития вместе с департаментом экономического развития разработать цифровую платформу, которая позволит отслеживать основные показатели развития всех муниципальных образований округа, ход реализации национальных проектов. Такая площадка позволит быстрее получать данные от муниципалитетов, а также видеть ключевые данные работы в городах и поселениях округа во всех сферах», — сообщается о решении главы округа на сайте властей Югры.

Кухарук отметил, что решение было принято после поездки по муниципалитетам округа. «Эта тема требует особого внимания, чтобы не допустить срывов сроков по выполнению и оплате работ, экспертизе и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства», — заключил губернатор. В создании платформы примут участие и главы муниципалитетов.

Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 8 сентября. Депутаты окружной думы избрали главой округа. Он получил поддержку большинства парламентариев.

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В ХМАО планируется создание цифровой платформы для отслеживания основных показателей развития всех районов, городов и поселений, а также ход реализации национальных проектов. Такое решение принял глава округа Руслан Кухарук. «Поручил департаменту информационных технологий и цифрового развития вместе с департаментом экономического развития разработать цифровую платформу, которая позволит отслеживать основные показатели развития всех муниципальных образований округа, ход реализации национальных проектов. Такая площадка позволит быстрее получать данные от муниципалитетов, а также видеть ключевые данные работы в городах и поселениях округа во всех сферах», — сообщается о решении главы округа на сайте властей Югры. Кухарук отметил, что решение было принято после поездки по муниципалитетам округа. «Эта тема требует особого внимания, чтобы не допустить срывов сроков по выполнению и оплате работ, экспертизе и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства», — заключил губернатор. В создании платформы примут участие и главы муниципалитетов. Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 8 сентября. Депутаты окружной думы избрали главой округа. Он получил поддержку большинства парламентариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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