Происшествия Пожары В Омске тушат пожар на заводе, где делают танки Крупный пожар на «Омсктрансмаше» локализован 12 сентября 2024 в 15:28 Размер текста - 17 + Открытое горение на заводе ликвидировано (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спасатели локализовали пожар на предприятии «Омсктрансмаш» в Ленинском районе Омска. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи кв. метров. «Пожар локализован в 14:59. Открытое горение ликвидировано в 15:22», — сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Омской области. По информации РИА Новости, около 13:00 по местного времени на заводе загорелась крыша одного из цехов, где проводились сварочные работы. По предварительным данным, пострадавших нет. На работе предприятия происшествия не сказалось. Завод «Омсктрансмаш» входит в концерн «Уралвагонзавод». Он производит танки и огнеметные системы «Солнцепек». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасатели локализовали пожар на предприятии «Омсктрансмаш» в Ленинском районе Омска. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи кв. метров. «Пожар локализован в 14:59. Открытое горение ликвидировано в 15:22», — сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Омской области. По информации РИА Новости, около 13:00 по местного времени на заводе загорелась крыша одного из цехов, где проводились сварочные работы. По предварительным данным, пострадавших нет. На работе предприятия происшествия не сказалось. Завод «Омсктрансмаш» входит в концерн «Уралвагонзавод». Он производит танки и огнеметные системы «Солнцепек». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям