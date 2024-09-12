В Омске тушат пожар на заводе, где делают танки

Спасатели локализовали пожар на предприятии «Омсктрансмаш» в Ленинском районе Омска. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи кв. метров.
«Пожар локализован в 14:59. Открытое горение ликвидировано в 15:22», — сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Омской области.
По информации РИА Новости, около 13:00 по местного времени на заводе загорелась крыша одного из цехов, где проводились сварочные работы. По предварительным данным, пострадавших нет. На работе предприятия происшествия не сказалось.
Завод «Омсктрансмаш» входит в концерн «Уралвагонзавод». Он производит танки и огнеметные системы «Солнцепек».
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