В Омске тушат пожар на заводе, где делают танки

Крупный пожар на «Омсктрансмаше» локализован
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Открытое горение на заводе ликвидировано (фото из архива) Фото:

Спасатели локализовали пожар на предприятии «Омсктрансмаш» в Ленинском районе Омска. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи кв. метров.

«Пожар локализован в 14:59. Открытое горение ликвидировано в 15:22», — сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Омской области.

По информации РИА Новости, около 13:00 по местного времени на заводе загорелась крыша одного из цехов, где проводились сварочные работы. По предварительным данным, пострадавших нет. На работе предприятия происшествия не сказалось.

Завод «Омсктрансмаш» входит в концерн «Уралвагонзавод». Он производит танки и огнеметные системы «Солнцепек».

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Спасатели локализовали пожар на предприятии «Омсктрансмаш» в Ленинском районе Омска. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи кв. метров. «Пожар локализован в 14:59. Открытое горение ликвидировано в 15:22», — сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Омской области. По информации РИА Новости, около 13:00 по местного времени на заводе загорелась крыша одного из цехов, где проводились сварочные работы. По предварительным данным, пострадавших нет. На работе предприятия происшествия не сказалось. Завод «Омсктрансмаш» входит в концерн «Уралвагонзавод». Он производит танки и огнеметные системы «Солнцепек».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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