Три лишенных прав за пьянство магнитогорца отдали автомобили на СВО

13 сентября 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Лишенные прав водители повторно были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Магнитогорске у лишенных водительских прав мужчин, которые повторно были пойманы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, конфисковали автомобили. Их передали на нужды СВО, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Три автомобиля, конфискованных у магнитогорцев, привлеченных к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, переданы представителям Министерства обороны РФ. Судебные приставы Орджоникидзевского района города Магнитогорска исполнили судебное решение о конфискации транспортных средств в доход государства», — уточнили в пресс-службе ведомства. Водители ранее уже привлекались к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда им была назначен штаф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком полтора года. В разное время они были пойманы в тот же состоянии за рулем повторно, возбуждены уголовные дела. В результате у жителей Магнитогорска конфисковали два автомобиля Kia Ceed и один Volvo XC70. Они переданы в областное управление Росимущества, а затем переданы Минобороны России для нужд военных. Ранее жители Челябинской области уже лишались автомобилей за подобные правонарушения. Так, судебные приставы региона передали бойцам спецоперации три иномарки, конфискованные по решению суда за повторное вождение в пьяном виде. Кроме того, на СВО также был передан автомобиль украинского наркодилера, базирующегося в Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске у лишенных водительских прав мужчин, которые повторно были пойманы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, конфисковали автомобили. Их передали на нужды СВО, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Три автомобиля, конфискованных у магнитогорцев, привлеченных к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, переданы представителям Министерства обороны РФ. Судебные приставы Орджоникидзевского района города Магнитогорска исполнили судебное решение о конфискации транспортных средств в доход государства», — уточнили в пресс-службе ведомства. Водители ранее уже привлекались к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда им была назначен штаф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком полтора года. В разное время они были пойманы в тот же состоянии за рулем повторно, возбуждены уголовные дела. В результате у жителей Магнитогорска конфисковали два автомобиля Kia Ceed и один Volvo XC70. Они переданы в областное управление Росимущества, а затем переданы Минобороны России для нужд военных. Ранее жители Челябинской области уже лишались автомобилей за подобные правонарушения. Так, судебные приставы региона передали бойцам спецоперации три иномарки, конфискованные по решению суда за повторное вождение в пьяном виде. Кроме того, на СВО также был передан автомобиль украинского наркодилера, базирующегося в Челябинской области.