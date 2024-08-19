19 августа 2024

Конфискованные у челябинских уголовников иномарки отправлены на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Тефтелева на строящиеся объекты.Челябинск., ваз, калина, автовоз, гранта
Конфискованные автомобили уже переданы бойцам спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Судебные приставы Челябинской области передали бойцам спецоперации три иномарки, конфискованные у жителей региона по решению суда. Владельцы лишились своего транспорта после привлечения к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Три автомобиля (Land Cruiser, Mitsubishi ASX и Hyundai Tucson), конфискованных у южноуральцев, привлеченных к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, переданы на нужды военных. Судебные приставы города Чебаркуля, Верхнеуральского района и Орджоникидзевского района Магнитогорска исполнили судебное решение о конфискации транспортных средств в доход государства», — сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что все три автовладельца были осуждены по статье за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишены водительских прав на сроки от двух до трех лет. Автомобили осужденных как средства совершения преступлений были конфискованы в доход государства и уже переданы на нужды военных.

Автомобили конфисковали в качестве орудия совершения преступления
Автомобили конфисковали в качестве орудия совершения преступления
Конфискованный автомобиль передали на нужды военных
Конфискованный автомобиль передали на нужды военных

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы Челябинской области передали бойцам спецоперации три иномарки, конфискованные у жителей региона по решению суда. Владельцы лишились своего транспорта после привлечения к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Три автомобиля (Land Cruiser, Mitsubishi ASX и Hyundai Tucson), конфискованных у южноуральцев, привлеченных к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, переданы на нужды военных. Судебные приставы города Чебаркуля, Верхнеуральского района и Орджоникидзевского района Магнитогорска исполнили судебное решение о конфискации транспортных средств в доход государства», — сообщили в пресс-службе судебных приставов. В пресс-службе ведомства уточнили, что все три автовладельца были осуждены по статье за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишены водительских прав на сроки от двух до трех лет. Автомобили осужденных как средства совершения преступлений были конфискованы в доход государства и уже переданы на нужды военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...