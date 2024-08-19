Судебные приставы Челябинской области передали бойцам спецоперации три иномарки, конфискованные у жителей региона по решению суда. Владельцы лишились своего транспорта после привлечения к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Три автомобиля (Land Cruiser, Mitsubishi ASX и Hyundai Tucson), конфискованных у южноуральцев, привлеченных к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, переданы на нужды военных. Судебные приставы города Чебаркуля, Верхнеуральского района и Орджоникидзевского района Магнитогорска исполнили судебное решение о конфискации транспортных средств в доход государства», — сообщили в пресс-службе судебных приставов.
В пресс-службе ведомства уточнили, что все три автовладельца были осуждены по статье за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишены водительских прав на сроки от двух до трех лет. Автомобили осужденных как средства совершения преступлений были конфискованы в доход государства и уже переданы на нужды военных.
Автомобили конфисковали в качестве орудия совершения преступления
Пресс-служба Судебных приставов Челябинской области
Конфискованный автомобиль передали на нужды военных
Пресс-служба Судебных приставов Челябинской области
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Судебные приставы Челябинской области передали бойцам спецоперации три иномарки, конфискованные у жителей региона по решению суда. Владельцы лишились своего транспорта после привлечения к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Три автомобиля (Land Cruiser, Mitsubishi ASX и Hyundai Tucson), конфискованных у южноуральцев, привлеченных к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, переданы на нужды военных. Судебные приставы города Чебаркуля, Верхнеуральского района и Орджоникидзевского района Магнитогорска исполнили судебное решение о конфискации транспортных средств в доход государства», — сообщили в пресс-службе судебных приставов. В пресс-службе ведомства уточнили, что все три автовладельца были осуждены по статье за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишены водительских прав на сроки от двух до трех лет. Автомобили осужденных как средства совершения преступлений были конфискованы в доход государства и уже переданы на нужды военных.