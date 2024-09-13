13 сентября 2024

В Нижневартовске пенсионер разбился насмерть, выпав из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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В нижневартовске пенсионер выпал из окна 9-го этажа
В нижневартовске пенсионер выпал из окна 9-го этажа Фото:

В Нижневартовске на улице Мира, 93 пожилой мужчина выпал из окна 9-го этажа. По словам очевидцев, он скончался на месте.

«Мира, 93. Старый дедушка выпал с 9-го этажа насмерть», — написано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».

На фото видно, что рядом с местом происшествия скопились дети. Возможно, именно они увидели трагедию.

Корреспондент URA.RU позвонил в ГУ МВД России по ХМАО. В ведомстве обещали дать комментарий позднее.

Дети столпились на месте происшествия
Дети столпились на месте происшествия
Фото:

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В Нижневартовске на улице Мира, 93 пожилой мужчина выпал из окна 9-го этажа. По словам очевидцев, он скончался на месте. «Мира, 93. Старый дедушка выпал с 9-го этажа насмерть», — написано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». На фото видно, что рядом с местом происшествия скопились дети. Возможно, именно они увидели трагедию. Корреспондент URA.RU позвонил в ГУ МВД России по ХМАО. В ведомстве обещали дать комментарий позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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