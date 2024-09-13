В Нижневартовске пенсионер разбился насмерть, выпав из окна

В нижневартовске пенсионер выпал из окна 9-го этажа
В Нижневартовске на улице Мира, 93 пожилой мужчина выпал из окна 9-го этажа. По словам очевидцев, он скончался на месте.
«Мира, 93. Старый дедушка выпал с 9-го этажа насмерть», — написано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».
На фото видно, что рядом с местом происшествия скопились дети. Возможно, именно они увидели трагедию.
Корреспондент URA.RU позвонил в ГУ МВД России по ХМАО. В ведомстве обещали дать комментарий позднее.
Дети столпились на месте происшествия
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