13 сентября 2024

Челябинский «Трактор» выиграл у «Сочи» со счетом 4:1

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Хоккейный клуб «Трактор» одержал вторую победу в новом сезоне Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» 14 сентября, играя на льду противника, одержал победу над ХК «Сочи» со счетом 4:1. Это уже вторая победа подряд в текущем сезоне.

«Мы очень рады этой победе. Я доволен, что мы начали контролировать игру достаточно рано. Это наш пятый матч на выезде, путь до Сочи был непростым. Учитывая это, мне нравится, что показали ребята в сегодняшнем матче», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Голы в ворота «Сочи» забили Максим Шабанов, Григорий Дронов, Михаил Котляревский и Бадди Робинсон. Две шайбы были забиты в меньшинстве. Автором единственного гола у «Сочи» оказался Михал Криштоф.

12 сентября «Трактор» со счетом 3:0 в Санкт-Петербурге одолел местный СКА. 19 сентября на своем льду челябинцы принимают «Нефтехимик» (Нижнекамск).

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Хоккейный клуб «Трактор» 14 сентября, играя на льду противника, одержал победу над ХК «Сочи» со счетом 4:1. Это уже вторая победа подряд в текущем сезоне. «Мы очень рады этой победе. Я доволен, что мы начали контролировать игру достаточно рано. Это наш пятый матч на выезде, путь до Сочи был непростым. Учитывая это, мне нравится, что показали ребята в сегодняшнем матче», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру. Голы в ворота «Сочи» забили Максим Шабанов, Григорий Дронов, Михаил Котляревский и Бадди Робинсон. Две шайбы были забиты в меньшинстве. Автором единственного гола у «Сочи» оказался Михал Криштоф. 12 сентября «Трактор» со счетом 3:0 в Санкт-Петербурге одолел местный СКА. 19 сентября на своем льду челябинцы принимают «Нефтехимик» (Нижнекамск).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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