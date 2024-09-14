В Перми каршеринговый автомобиль влетел в клумбу. Фото

15 сентября 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми водитель каршерингового автомобиля пробил ограждение сквера, снес скамейку и заехал на цветочную клумбу. Об этом сообщают в соцсетях. «Утро в сквере у оперного театра. Кому-то светит штраф», — сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На фото, опубликованном в посте, показано, как разбитый автомобиль каршеринга стоит в клумбе с цветами. В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию РИА Новости сообщили, что неустановленный водитель не справился с управлением и столкнулся с ограждением, лавкой и бордюром. Возбуждено дело об административном нарушении. Уточняется, что водитель скрылся с места происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального ведомства. После получения ответа новость будет дополнена. Водитель скрылся с места ДТП «ЧП ДТП Пермь», Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми водитель каршерингового автомобиля пробил ограждение сквера, снес скамейку и заехал на цветочную клумбу. Об этом сообщают в соцсетях. «Утро в сквере у оперного театра. Кому-то светит штраф», — сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На фото, опубликованном в посте, показано, как разбитый автомобиль каршеринга стоит в клумбе с цветами. В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию РИА Новости сообщили, что неустановленный водитель не справился с управлением и столкнулся с ограждением, лавкой и бордюром. Возбуждено дело об административном нарушении. Уточняется, что водитель скрылся с места происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального ведомства. После получения ответа новость будет дополнена.