14 сентября 2024
13 сентября 2024

В Перми каршеринговый автомобиль влетел в клумбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением (архивное фото) Фото:

В Перми водитель каршерингового автомобиля пробил ограждение сквера, снес скамейку и заехал на цветочную клумбу. Об этом сообщают в соцсетях.

«Утро в сквере у оперного театра. Кому-то светит штраф», — сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На фото, опубликованном в посте, показано, как разбитый автомобиль каршеринга стоит в клумбе с цветами.

В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию РИА Новости сообщили, что неустановленный водитель не справился с управлением и столкнулся с ограждением, лавкой и бордюром. Возбуждено дело об административном нарушении. Уточняется, что водитель скрылся с места происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального ведомства. После получения ответа новость будет дополнена.

Водитель скрылся с места ДТП
Водитель скрылся с места ДТП

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В Перми водитель каршерингового автомобиля пробил ограждение сквера, снес скамейку и заехал на цветочную клумбу. Об этом сообщают в соцсетях. «Утро в сквере у оперного театра. Кому-то светит штраф», — сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На фото, опубликованном в посте, показано, как разбитый автомобиль каршеринга стоит в клумбе с цветами. В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию РИА Новости сообщили, что неустановленный водитель не справился с управлением и столкнулся с ограждением, лавкой и бордюром. Возбуждено дело об административном нарушении. Уточняется, что водитель скрылся с места происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального ведомства. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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