Суд заставил зоозащитницу из ХМАО выселить животных из квартиры

Суд обязал зоозащитницу из Сургута освободить квартиру от кошек и собак. Соседи пожаловались на то, что из квартиры исходит неприятный запах, а также на грязь и шум из-за животных.
«В квартире содержатся пять кошек и три собаки, которые нарушают покой соседей, из жилья исходит зловонный запах, присутствует грязь. Суд обязал ответчика удалить домашних животных из квартиры», — указано в публикации группы «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина живёт в квартире по договору найма. Комиссия осмотрела жильё и обнаружила санитарные нарушения, которые нужно устранить, но зоозащитница не выполнила это требование. Она утверждала, что условия содержания животных приемлемы, и не хотела их выселять. По решению суда женщине нужно в течение двух недель избавиться от кошек и собак.
Ранее URA.RU писало, что зоозащитница обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за закона об эвтаназии бездомных животных в ХМАО. Она попросила, чтобы следственный комитет дал оценку законопроекту с точки зрения его законности и гуманности.
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