15 сентября 2024
14 сентября 2024

Суд заставил зоозащитницу из ХМАО выселить животных из квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд в ХМАО потребовал, чтобы зоозащитница избавилась от животных в квартире
Суд в ХМАО потребовал, чтобы зоозащитница избавилась от животных в квартире Фото:

Суд обязал зоозащитницу из Сургута освободить квартиру от кошек и собак. Соседи пожаловались на то, что из квартиры исходит неприятный запах, а также на грязь и шум из-за животных. 

«В квартире содержатся пять кошек и три собаки, которые нарушают покой соседей, из жилья исходит зловонный запах, присутствует грязь. Суд обязал ответчика удалить домашних животных из квартиры», — указано в публикации группы «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина живёт в квартире по договору найма. Комиссия осмотрела жильё и обнаружила санитарные нарушения, которые нужно устранить, но зоозащитница не выполнила это требование. Она утверждала, что условия содержания животных приемлемы, и не хотела их выселять. По решению суда женщине нужно в течение двух недель избавиться от кошек и собак.

Ранее URA.RU писало, что зоозащитница обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за закона об эвтаназии бездомных животных в ХМАО. Она попросила, чтобы следственный комитет дал оценку законопроекту с точки зрения его законности и гуманности.

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Суд обязал зоозащитницу из Сургута освободить квартиру от кошек и собак. Соседи пожаловались на то, что из квартиры исходит неприятный запах, а также на грязь и шум из-за животных.  «В квартире содержатся пять кошек и три собаки, которые нарушают покой соседей, из жилья исходит зловонный запах, присутствует грязь. Суд обязал ответчика удалить домашних животных из квартиры», — указано в публикации группы «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина живёт в квартире по договору найма. Комиссия осмотрела жильё и обнаружила санитарные нарушения, которые нужно устранить, но зоозащитница не выполнила это требование. Она утверждала, что условия содержания животных приемлемы, и не хотела их выселять. По решению суда женщине нужно в течение двух недель избавиться от кошек и собак. Ранее URA.RU писало, что зоозащитница обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за закона об эвтаназии бездомных животных в ХМАО. Она попросила, чтобы следственный комитет дал оценку законопроекту с точки зрения его законности и гуманности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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