В Миассе (Челябинская область) жительница после ссоры с родными ушла из дома и утонула. Как 18 сентября рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, тело выловили в нескольких метрах от берега.
«Тело женщины было обнаружено в нескольких метрах от берега озера Ильменское», — уточнили в пресс-службе. Спасатели Миасского отряда провели поисковые работы после того, как родственники сообщили о ее исчезновении.
За помощью родственники обратились в полицию 17 сентября. Полицейские нашли личные вещи пропавшей на берегу озера, после чего спасатели присоединились к поискам и обнаружили тело.
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