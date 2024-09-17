17 сентября 2024

Жительница Миасса утонула после ссоры с родными. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски в воде начали после того, как вещи женщины нашли на берегу
Поиски в воде начали после того, как вещи женщины нашли на берегу Фото:

В Миассе (Челябинская область) жительница после ссоры с родными ушла из дома и утонула. Как 18 сентября рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, тело выловили в нескольких метрах от берега.

«Тело женщины было обнаружено в нескольких метрах от берега озера Ильменское», — уточнили в пресс-службе. Спасатели Миасского отряда провели поисковые работы после того, как родственники сообщили о ее исчезновении.

За помощью родственники обратились в полицию 17 сентября. Полицейские нашли личные вещи пропавшей на берегу озера, после чего спасатели присоединились к поискам и обнаружили тело.

Тепло спасатели выловили в нескольких метрах от берега
Тепло спасатели выловили в нескольких метрах от берега
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе (Челябинская область) жительница после ссоры с родными ушла из дома и утонула. Как 18 сентября рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, тело выловили в нескольких метрах от берега. «Тело женщины было обнаружено в нескольких метрах от берега озера Ильменское», — уточнили в пресс-службе. Спасатели Миасского отряда провели поисковые работы после того, как родственники сообщили о ее исчезновении. За помощью родственники обратились в полицию 17 сентября. Полицейские нашли личные вещи пропавшей на берегу озера, после чего спасатели присоединились к поискам и обнаружили тело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...