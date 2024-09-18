Группа «Руки вверх» подготовила масштабный концерт в Екатеринбурге. Места за VIP-столиками на шесть персон стоят от 42 до 60 тысяч рублей, указано на сайте площадки.
Несмотря на высокую цену, в наличии осталось всего по два стола за 58 и 60 тысяч рублей. Поклонникам придется сидеть не в самом комфортном месте — на противоположной стороне от сцены. Удобнее всего будет тем, кто решит сэкономить: самые дешевые билеты начинаются от 2600 рублей в танцевальном партере и фан-зоне.
Дорогие билеты продавались летом и на концерт пианиста-вирутуоза Дениса Мацуева. Звезда выступала в гольф-клубе Pine Creek Golf Resort, а попасть туда можно было за 20 тысяч рублей.
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