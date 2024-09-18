Билеты на концерт «Руки Вверх» в Екатеринбурге продают за 60 тысяч. Скрин

19 сентября 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков вместе с командой исполнит знакомые всем хиты Фото: Илья Московец © URA.RU Группа «Руки вверх» подготовила масштабный концерт в Екатеринбурге. Места за VIP-столиками на шесть персон стоят от 42 до 60 тысяч рублей, указано на сайте площадки. Несмотря на высокую цену, в наличии осталось всего по два стола за 58 и 60 тысяч рублей. Поклонникам придется сидеть не в самом комфортном месте — на противоположной стороне от сцены. Удобнее всего будет тем, кто решит сэкономить: самые дешевые билеты начинаются от 2600 рублей в танцевальном партере и фан-зоне. Дорогие билеты продавались летом и на концерт пианиста-вирутуоза Дениса Мацуева. Звезда выступала в гольф-клубе Pine Creek Golf Resort, а попасть туда можно было за 20 тысяч рублей. Скриншот с сайта Kassir.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа «Руки вверх» подготовила масштабный концерт в Екатеринбурге. Места за VIP-столиками на шесть персон стоят от 42 до 60 тысяч рублей, указано на сайте площадки. Несмотря на высокую цену, в наличии осталось всего по два стола за 58 и 60 тысяч рублей. Поклонникам придется сидеть не в самом комфортном месте — на противоположной стороне от сцены. Удобнее всего будет тем, кто решит сэкономить: самые дешевые билеты начинаются от 2600 рублей в танцевальном партере и фан-зоне. Дорогие билеты продавались летом и на концерт пианиста-вирутуоза Дениса Мацуева. Звезда выступала в гольф-клубе Pine Creek Golf Resort, а попасть туда можно было за 20 тысяч рублей.