18 сентября 2024

Билеты на концерт «Руки Вверх» в Екатеринбурге продают за 60 тысяч. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие «Руки Вверх! Бар». Екатеринбург, жуков сергей
Сергей Жуков вместе с командой исполнит знакомые всем хиты Фото:

Группа «Руки вверх» подготовила масштабный концерт в Екатеринбурге. Места за VIP-столиками на шесть персон стоят от 42 до 60 тысяч рублей, указано на сайте площадки.

Несмотря на высокую цену, в наличии осталось всего по два стола за 58 и 60 тысяч рублей. Поклонникам придется сидеть не в самом комфортном месте — на противоположной стороне от сцены. Удобнее всего будет тем, кто решит сэкономить: самые дешевые билеты начинаются от 2600 рублей в танцевальном партере и фан-зоне.

Дорогие билеты продавались летом и на концерт пианиста-вирутуоза Дениса Мацуева. Звезда выступала в гольф-клубе Pine Creek Golf Resort, а попасть туда можно было за 20 тысяч рублей.

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Группа «Руки вверх» подготовила масштабный концерт в Екатеринбурге. Места за VIP-столиками на шесть персон стоят от 42 до 60 тысяч рублей, указано на сайте площадки. Несмотря на высокую цену, в наличии осталось всего по два стола за 58 и 60 тысяч рублей. Поклонникам придется сидеть не в самом комфортном месте — на противоположной стороне от сцены. Удобнее всего будет тем, кто решит сэкономить: самые дешевые билеты начинаются от 2600 рублей в танцевальном партере и фан-зоне. Дорогие билеты продавались летом и на концерт пианиста-вирутуоза Дениса Мацуева. Звезда выступала в гольф-клубе Pine Creek Golf Resort, а попасть туда можно было за 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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