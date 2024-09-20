Путин пообещал Южной Осетии постоянную помощь

Путин поздравил Гаглоева с Днем Республики Южная Осетия

20 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что Россия и Южная Осетия обеспечивают безопасность в Закавказье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пообещал оказывать Южной Осетии постоянную помощь в решении социально-экономических задач. Об этом он заявил во время поздравления югоосетинского лидера Алана Гаглоева с Днем Республики. «Российско-югоосетинские отношения носят дружественный, союзнический характер… Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития», — передает ТАСС поздравление Путина. Также президент России пожелал Гаглоеву здоровья и успехов, народу республики — мира и благополучия. Российский лидер добавил, что Россия и Южная Осетия плодотворно сотрудничают и взаимодействуют в обеспечении безопасности на территории Закавказья. Ранее Путин направил в Госдуму договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве для утверждения. Первое соглашение между странами было подписано еще в 2009 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин пообещал оказывать Южной Осетии постоянную помощь в решении социально-экономических задач. Об этом он заявил во время поздравления югоосетинского лидера Алана Гаглоева с Днем Республики. «Российско-югоосетинские отношения носят дружественный, союзнический характер… Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития», — передает ТАСС поздравление Путина. Также президент России пожелал Гаглоеву здоровья и успехов, народу республики — мира и благополучия. Российский лидер добавил, что Россия и Южная Осетия плодотворно сотрудничают и взаимодействуют в обеспечении безопасности на территории Закавказья. Ранее Путин направил в Госдуму договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве для утверждения. Первое соглашение между странами было подписано еще в 2009 году.