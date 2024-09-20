Путин пообещал Южной Осетии постоянную помощь

Президент РФ Владимир Путин пообещал оказывать Южной Осетии постоянную помощь в решении социально-экономических задач. Об этом он заявил во время поздравления югоосетинского лидера Алана Гаглоева с Днем Республики.
«Российско-югоосетинские отношения носят дружественный, союзнический характер… Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития», — передает ТАСС поздравление Путина.
Также президент России пожелал Гаглоеву здоровья и успехов, народу республики — мира и благополучия. Российский лидер добавил, что Россия и Южная Осетия плодотворно сотрудничают и взаимодействуют в обеспечении безопасности на территории Закавказья.
Ранее Путин направил в Госдуму договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве для утверждения. Первое соглашение между странами было подписано еще в 2009 году.
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