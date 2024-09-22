Пермский ХК «Молот» всухую обыграл «Югру» в ХМАО

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Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь , хк молот, команда молот
«Молот» выиграл в ХМАО Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» всухую обыграл «Югру» в ХМАО. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу пермяков. Об этом сообщили в пресс-службе пермского ХК.

«Шайба Павла Щербакова и 37 сейвов Егора Горшкова помогли „Молоту“ одержать первую „сухую“ победу в сезоне. Благодарим за поддержку!» — написали в telegram-канале клуба.

Сообщалось, что «Молот» одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Матч был закончен со счетом 3:1

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Пермский хоккейный клуб «Молот» всухую обыграл «Югру» в ХМАО. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу пермяков. Об этом сообщили в пресс-службе пермского ХК. «Шайба Павла Щербакова и 37 сейвов Егора Горшкова помогли „Молоту“ одержать первую „сухую“ победу в сезоне. Благодарим за поддержку!» — написали в telegram-канале клуба. Сообщалось, что «Молот» одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Матч был закончен со счетом 3:1
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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