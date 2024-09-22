Пермский ХК «Молот» всухую обыграл «Югру» в ХМАО

22 сентября 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

«Молот» выиграл в ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский хоккейный клуб «Молот» всухую обыграл «Югру» в ХМАО. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу пермяков. Об этом сообщили в пресс-службе пермского ХК. «Шайба Павла Щербакова и 37 сейвов Егора Горшкова помогли „Молоту“ одержать первую „сухую“ победу в сезоне. Благодарим за поддержку!» — написали в telegram-канале клуба. Сообщалось, что «Молот» одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Матч был закончен со счетом 3:1 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский хоккейный клуб «Молот» всухую обыграл «Югру» в ХМАО. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу пермяков. Об этом сообщили в пресс-службе пермского ХК. «Шайба Павла Щербакова и 37 сейвов Егора Горшкова помогли „Молоту“ одержать первую „сухую“ победу в сезоне. Благодарим за поддержку!» — написали в telegram-канале клуба. Сообщалось, что «Молот» одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Матч был закончен со счетом 3:1