Кремль — URA.RU: у России есть свои интересы в будущей системе безопасности Европы

Кремль: у России есть свои интересы в будущей новой системе безопасности Европы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле заявили, что у России есть свои интересы в будущей новой системе безопасности Европы
В Кремле заявили, что у России есть свои интересы в будущей новой системе безопасности Европы Фото:

Кремль обозначил интересы России в новой системе безопасности Европы. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлении французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости новой организации Европы, Москве предстоит обеспечить свои «законные интересы безопасности».

«Очевидно, что в связи с тем, что меняется архитектура безопасности Европы, предстоит отстроить новую архитектуру. Это потребует очень много усилий. Это будет предметом особой озабоченности для нас, чтобы обеспечить наши законные интересы в области безопасности, соответствующую систему гарантий и прочее», — заявил Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции по вопросам мира накануне заявил, что странам Европы нужно задуматься о своей новой организации. Также, по его словам, необходимо переосмыслить связи Европы с Россией. При этом европейские страны, считает Макрон, не должны ограничиваться только Евросоюзом и НАТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль обозначил интересы России в новой системе безопасности Европы. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлении французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости новой организации Европы, Москве предстоит обеспечить свои «законные интересы безопасности». «Очевидно, что в связи с тем, что меняется архитектура безопасности Европы, предстоит отстроить новую архитектуру. Это потребует очень много усилий. Это будет предметом особой озабоченности для нас, чтобы обеспечить наши законные интересы в области безопасности, соответствующую систему гарантий и прочее», — заявил Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции по вопросам мира накануне заявил, что странам Европы нужно задуматься о своей новой организации. Также, по его словам, необходимо переосмыслить связи Европы с Россией. При этом европейские страны, считает Макрон, не должны ограничиваться только Евросоюзом и НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...