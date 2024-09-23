Кремль — URA.RU: у России есть свои интересы в будущей системе безопасности Европы

Кремль обозначил интересы России в новой системе безопасности Европы. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлении французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости новой организации Европы, Москве предстоит обеспечить свои «законные интересы безопасности».
«Очевидно, что в связи с тем, что меняется архитектура безопасности Европы, предстоит отстроить новую архитектуру. Это потребует очень много усилий. Это будет предметом особой озабоченности для нас, чтобы обеспечить наши законные интересы в области безопасности, соответствующую систему гарантий и прочее», — заявил Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции по вопросам мира накануне заявил, что странам Европы нужно задуматься о своей новой организации. Также, по его словам, необходимо переосмыслить связи Европы с Россией. При этом европейские страны, считает Макрон, не должны ограничиваться только Евросоюзом и НАТО.
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