Губернатор Текслер назначил министров правительства Челябинской области

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Алексей Текслер в ДОС в Чебаркуле. Чебаркуль, текслер алексей
Алексей Текслер продолжил перестановки в челябинском правительстве Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переназначил ряд министров правительства региона, ушедшего в отставку после выборов 7—8 сентября и инаугурации губернатора. Соответствующие постановления появились на интернет-портале публикации правовых актов.

Как следует из документов, сохранили свои пост министр финансов Андрей Пшеницын, министр образования Виталий Литке, министр здравоохранения Елена Колчинская, глава минпрома Михаил Кнауб и министр имущества Эльдар Белоусов. Алексей Кобылин будет сочетать должности вице-губернатора и руководителя минсельхоза, с которой он и ушел на повышение. Также переназначена глава госкомитета по делам ЗАГС Людмила Рерих.

В статусе исполняющих обязанности продолжат руководить ведомствами Антон Дрыга (минтарифов), Николай Зубарев (министерство общественной безопасности), Александр Гриб (минспорта) и Наталья Лугачева (минэкономразвития). И. о. главного управления по труду и занятости назначен Александр Шегуров, главного управления лесами — Валерий Нигматуллин, главным управлением по молодежной политике — Светлана Калимуллина.

Правительство Челябинской области в полном составе ушло в отставку согласно закону сразу после инаугурации Текслера. 23 августа Текслер назначил заместителей, а затем подписал постановление о распределении между ними обязанностей. Из прежнего состава правительства в новый не вошли вице-губернаторы Сергей Сушков и Александр Богашов, которые попросили не назначать с ними новые контракты. В статусе вице-губернаторов остаются Виктор Мамин и Анатолий Векшин, оба находятся в отпуске и передают дела своим сменщикам.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переназначил ряд министров правительства региона, ушедшего в отставку после выборов 7—8 сентября и инаугурации губернатора. Соответствующие постановления появились на интернет-портале публикации правовых актов. Как следует из документов, сохранили свои пост министр финансов Андрей Пшеницын, министр образования Виталий Литке, министр здравоохранения Елена Колчинская, глава минпрома Михаил Кнауб и министр имущества Эльдар Белоусов. Алексей Кобылин будет сочетать должности вице-губернатора и руководителя минсельхоза, с которой он и ушел на повышение. Также переназначена глава госкомитета по делам ЗАГС Людмила Рерих. В статусе исполняющих обязанности продолжат руководить ведомствами Антон Дрыга (минтарифов), Николай Зубарев (министерство общественной безопасности), Александр Гриб (минспорта) и Наталья Лугачева (минэкономразвития). И. о. главного управления по труду и занятости назначен Александр Шегуров, главного управления лесами — Валерий Нигматуллин, главным управлением по молодежной политике — Светлана Калимуллина. Правительство Челябинской области в полном составе ушло в отставку согласно закону сразу после инаугурации Текслера. 23 августа Текслер назначил заместителей, а затем подписал постановление о распределении между ними обязанностей. Из прежнего состава правительства в новый не вошли вице-губернаторы Сергей Сушков и Александр Богашов, которые попросили не назначать с ними новые контракты. В статусе вице-губернаторов остаются Виктор Мамин и Анатолий Векшин, оба находятся в отпуске и передают дела своим сменщикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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