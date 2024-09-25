Движение ограничат сразу на трех федеральных трассах возле Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие котельни в Петухово. Курган, знак, указатели, лето, ограждение, ремонт, трасса, дорога, ремонтные работы
Ограничения продлятся с утра до вечера Фото:

На нескольких ключевых трассах возле Екатеринбурга 26 сентября ограничат движение на время работ. Это коснется дорог в сторону Тюмени, Перми и Челябинска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень в районе Камышлова (153 километр), а также на Р-242 Пермь — Екатеринбург возле поселка Решеты (336 километр) движение будет осуществляться по одной полосе с 09:00 до 18:00. На данных участках проведут ремонт откосной части и работы на разделительной полосе трассы.

Что касается трассы М-5 «Урал», то на ней под ограничения попадут четыре участка. Подъезд к уральской столице будет сужен до одной полосы в районе Сысерти (146 километр), Арамиля (со 180 по 181 километр) и самого Екатеринбурга (191 и 539 километры) для ремонта подпорных стен, устройства слоев износа и ремонта барьерного ограждения. Время проведения работ варьируется от 09:00 до 20:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На нескольких ключевых трассах возле Екатеринбурга 26 сентября ограничат движение на время работ. Это коснется дорог в сторону Тюмени, Перми и Челябинска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень в районе Камышлова (153 километр), а также на Р-242 Пермь — Екатеринбург возле поселка Решеты (336 километр) движение будет осуществляться по одной полосе с 09:00 до 18:00. На данных участках проведут ремонт откосной части и работы на разделительной полосе трассы. Что касается трассы М-5 «Урал», то на ней под ограничения попадут четыре участка. Подъезд к уральской столице будет сужен до одной полосы в районе Сысерти (146 километр), Арамиля (со 180 по 181 километр) и самого Екатеринбурга (191 и 539 километры) для ремонта подпорных стен, устройства слоев износа и ремонта барьерного ограждения. Время проведения работ варьируется от 09:00 до 20:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...