Движение ограничат сразу на трех федеральных трассах возле Екатеринбурга

25 сентября 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Ограничения продлятся с утра до вечера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На нескольких ключевых трассах возле Екатеринбурга 26 сентября ограничат движение на время работ. Это коснется дорог в сторону Тюмени, Перми и Челябинска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень в районе Камышлова (153 километр), а также на Р-242 Пермь — Екатеринбург возле поселка Решеты (336 километр) движение будет осуществляться по одной полосе с 09:00 до 18:00. На данных участках проведут ремонт откосной части и работы на разделительной полосе трассы. Что касается трассы М-5 «Урал», то на ней под ограничения попадут четыре участка. Подъезд к уральской столице будет сужен до одной полосы в районе Сысерти (146 километр), Арамиля (со 180 по 181 километр) и самого Екатеринбурга (191 и 539 километры) для ремонта подпорных стен, устройства слоев износа и ремонта барьерного ограждения. Время проведения работ варьируется от 09:00 до 20:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На нескольких ключевых трассах возле Екатеринбурга 26 сентября ограничат движение на время работ. Это коснется дорог в сторону Тюмени, Перми и Челябинска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень в районе Камышлова (153 километр), а также на Р-242 Пермь — Екатеринбург возле поселка Решеты (336 километр) движение будет осуществляться по одной полосе с 09:00 до 18:00. На данных участках проведут ремонт откосной части и работы на разделительной полосе трассы. Что касается трассы М-5 «Урал», то на ней под ограничения попадут четыре участка. Подъезд к уральской столице будет сужен до одной полосы в районе Сысерти (146 километр), Арамиля (со 180 по 181 километр) и самого Екатеринбурга (191 и 539 километры) для ремонта подпорных стен, устройства слоев износа и ремонта барьерного ограждения. Время проведения работ варьируется от 09:00 до 20:00.