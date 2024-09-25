Прокуратура ХМАО добилась пересмотра дела о ДТП со смертельным исходом

Прокуратура ХМАО добилась пересмотра уголовного дела о ДТП со смертельным исходом, которое Когалымский городской суд прекратил за примирением сторон. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.
«Государственным обвинителем принесено апелляционное представление, поскольку действиями подсудимого нарушены права и интересы не только потерпевшего, но и иных участников дорожного движения. Суд [ХМАО] согласился с доводами представления, постановление Когалымского городского суда отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — сообщается на сайте прокуратуры.
В октябре 2023 года подсудимый за рулем автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлический бордюр. В результате ДТП пассажир в салоне скончался от полученных травм. Мужчину судили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Когалымский городской суд прекратил дело за примирением сторон, однако прокуратура не согласилась с таким вердиктом и добилась пересмотра.
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