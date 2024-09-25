25 сентября 2024

Прокуратура ХМАО добилась пересмотра дела о ДТП со смертельным исходом

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура добилась пересмотра уголовного дела о смертельном ДТП, которое было прекращено за примирением сторон
Прокуратура добилась пересмотра уголовного дела о смертельном ДТП, которое было прекращено за примирением сторон Фото:

Прокуратура ХМАО добилась пересмотра уголовного дела о ДТП со смертельным исходом, которое Когалымский городской суд прекратил за примирением сторон. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

«Государственным обвинителем принесено апелляционное представление, поскольку действиями подсудимого нарушены права и интересы не только потерпевшего, но и иных участников дорожного движения. Суд [ХМАО] согласился с доводами представления, постановление Когалымского городского суда отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — сообщается на сайте прокуратуры.

В октябре 2023 года подсудимый за рулем автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлический бордюр. В результате ДТП пассажир в салоне скончался от полученных травм. Мужчину судили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Когалымский городской суд прекратил дело за примирением сторон, однако прокуратура не согласилась с таким вердиктом и добилась пересмотра.

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Прокуратура ХМАО добилась пересмотра уголовного дела о ДТП со смертельным исходом, которое Когалымский городской суд прекратил за примирением сторон. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте. «Государственным обвинителем принесено апелляционное представление, поскольку действиями подсудимого нарушены права и интересы не только потерпевшего, но и иных участников дорожного движения. Суд [ХМАО] согласился с доводами представления, постановление Когалымского городского суда отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение», — сообщается на сайте прокуратуры. В октябре 2023 года подсудимый за рулем автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлический бордюр. В результате ДТП пассажир в салоне скончался от полученных травм. Мужчину судили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Когалымский городской суд прекратил дело за примирением сторон, однако прокуратура не согласилась с таким вердиктом и добилась пересмотра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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