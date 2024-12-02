Красная икра в ХМАО подорожала в два раза

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на красную икру. Покупатели рассказали URA.RU, что за год продукция отдельных брендов подорожала в два раза.
«Перед прошлым Новым годом брали баночку икры лососевой чуть больше 200 граммов примерно за полторы тысячи. А сейчас заметили, что в том же гипермаркете ее продают почти за три», — делится с агентством покупатель из Нижневартовска.
Цены на красную икру первого сорта в магазинах, согласно информации в приложениях ритейлеров и агрегаторах доставки, в ХМАО начинаются примерно с тысячи рублей за 100 граммов. Стоимость больших банок, например, по полкилограмма превышает шесть тысяч рублей.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию с ценами на красную икру у представителей сетевых магазинов. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что сколько будет стоить праздничный стол. Цены на новогодний набор продуктов в России в этом году выросли на 13,5%.
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