02 декабря 2024

Красная икра в ХМАО подорожала в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане заметили удорожание красной икры
Югорчане заметили удорожание красной икры Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на красную икру. Покупатели рассказали URA.RU, что за год продукция отдельных брендов подорожала в два раза.

«Перед прошлым Новым годом брали баночку икры лососевой чуть больше 200 граммов примерно за полторы тысячи. А сейчас заметили, что в том же гипермаркете ее продают почти за три», — делится с агентством покупатель из Нижневартовска.

Цены на красную икру первого сорта в магазинах, согласно информации в приложениях ритейлеров и агрегаторах доставки, в ХМАО начинаются примерно с тысячи рублей за 100 граммов. Стоимость больших банок, например, по полкилограмма превышает шесть тысяч рублей.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию с ценами на красную икру у представителей сетевых магазинов. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что сколько будет стоить праздничный стол. Цены на новогодний набор продуктов в России в этом году выросли на 13,5%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на красную икру. Покупатели рассказали URA.RU, что за год продукция отдельных брендов подорожала в два раза. «Перед прошлым Новым годом брали баночку икры лососевой чуть больше 200 граммов примерно за полторы тысячи. А сейчас заметили, что в том же гипермаркете ее продают почти за три», — делится с агентством покупатель из Нижневартовска. Цены на красную икру первого сорта в магазинах, согласно информации в приложениях ритейлеров и агрегаторах доставки, в ХМАО начинаются примерно с тысячи рублей за 100 граммов. Стоимость больших банок, например, по полкилограмма превышает шесть тысяч рублей. Агентство попросило прокомментировать ситуацию с ценами на красную икру у представителей сетевых магазинов. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что сколько будет стоить праздничный стол. Цены на новогодний набор продуктов в России в этом году выросли на 13,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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