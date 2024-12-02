Губернатор ХМАО наградил экс-мэра опорного города «Лукойла»

Губернатор Руслан Кухарук подписал указ о награждении бывшего главы Когалыма Николая Пальчикова. Его отметили знаком «За заслуги перед ХМАО».
«Наградить знаком <...> „За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой“ Пальчикова Николая Николаевича, главу города Когалыма», — говорится на сайте окружного правительства. Награду присвоили за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие региона.
Дума Когалыма приняла отставку Пальчикова на заседании 2 декабря. Ему прочат переезд в Москву и возвращение в нефтяную компанию «Лукойл».
Ранее URA.RU рассказывало, что известно о самом Пальчикове. Он проработал в должности мэра 11 лет.
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