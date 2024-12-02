02 декабря 2024

В Ханты-Мансийске временно закрылось модное кафе

Кафе «Культштаб» приостановило работу в Ханты-Мансийске из-за ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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«Культштаб» откроется после ремонта 4 декабря
«Культштаб» откроется после ремонта 4 декабря Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) временно приостановило работу кафе «Культштаб». Заведение откроется по окончании ремонта кухни, сообщили администраторы в соцсети «ВКонтакте».

«Мы заканчиваем ремонт на кухне. Нам осталось совсем немного», — следует из сообщения.

«Культштаб» открылся в 2023 году и вскоре стал одним из модных мест в Ханты-Мансийске. Заведение работает не только как кафе — на площадке также устраивают стендап-концерты, открытие микрофоны, арт-вечеринки и квартирники.

Ранее URA.RU сообщало о прекращении работы клуба «Дом культуры»»» в Ханты-Мансийске. Причину закрытия администраторы не уточнили.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) временно приостановило работу кафе «Культштаб». Заведение откроется по окончании ремонта кухни, сообщили администраторы в соцсети «ВКонтакте». «Мы заканчиваем ремонт на кухне. Нам осталось совсем немного», — следует из сообщения. «Культштаб» открылся в 2023 году и вскоре стал одним из модных мест в Ханты-Мансийске. Заведение работает не только как кафе — на площадке также устраивают стендап-концерты, открытие микрофоны, арт-вечеринки и квартирники. Ранее URA.RU сообщало о прекращении работы клуба «Дом культуры»»» в Ханты-Мансийске. Причину закрытия администраторы не уточнили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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