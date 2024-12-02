В Ханты-Мансийске временно закрылось модное кафе

В Ханты-Мансийске (ХМАО) временно приостановило работу кафе «Культштаб». Заведение откроется по окончании ремонта кухни, сообщили администраторы в соцсети «ВКонтакте».
«Мы заканчиваем ремонт на кухне. Нам осталось совсем немного», — следует из сообщения.
«Культштаб» открылся в 2023 году и вскоре стал одним из модных мест в Ханты-Мансийске. Заведение работает не только как кафе — на площадке также устраивают стендап-концерты, открытие микрофоны, арт-вечеринки и квартирники.
Ранее URA.RU сообщало о прекращении работы клуба «Дом культуры»»» в Ханты-Мансийске. Причину закрытия администраторы не уточнили.
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