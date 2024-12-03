В ХМАО придумали новый способ реабилитации бойцов СВО с инвалидностью

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Бойцы ХМАО, получившие ранения на СВО, смогут тренироваться в одной команде с профессионалами
Бойцы ХМАО, получившие ранения на СВО, смогут тренироваться в одной команде с профессионалами Фото:

Власти ХМАО хотят создать инклюзивные группы, где ветераны СВО, получившие ранения, смогут тренироваться вместе с профессиональными спортсменами. Такой способ поможет военнослужащим с инвалидностью реабилитироваться через спорт. Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что готов инициировать для реализации этой идеи изменения в действующее законодательство России.

«На совете прозвучала инициатива о формировании инклюзивных групп, в которых ветераны специальной военной операции, получившие ранения, смогут тренироваться вместе с профессиональными спортсменами как одна команда. Югра готова инициировать изменения в действующее законодательство на федеральном уровне, чтобы обеспечить возможность реализации этой идеи», — цитируют Кухарука на сайте правительства ХМАО.

Он также выразил готовность сделать Югру пилотным регионом для тестирования такой практики. Уже сейчас в спортивные сборные команд округа по баскетболу на колясках и стрельбе из лука включены два ветерана боевых действий.

Власти ХМАО установили новые льготы для жителей региона. Дополнительные меры поддержки коснутся семей с детьми, участников СВО и пенсионеров.

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Власти ХМАО хотят создать инклюзивные группы, где ветераны СВО, получившие ранения, смогут тренироваться вместе с профессиональными спортсменами. Такой способ поможет военнослужащим с инвалидностью реабилитироваться через спорт. Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что готов инициировать для реализации этой идеи изменения в действующее законодательство России. «На совете прозвучала инициатива о формировании инклюзивных групп, в которых ветераны специальной военной операции, получившие ранения, смогут тренироваться вместе с профессиональными спортсменами как одна команда. Югра готова инициировать изменения в действующее законодательство на федеральном уровне, чтобы обеспечить возможность реализации этой идеи», — цитируют Кухарука на сайте правительства ХМАО. Он также выразил готовность сделать Югру пилотным регионом для тестирования такой практики. Уже сейчас в спортивные сборные команд округа по баскетболу на колясках и стрельбе из лука включены два ветерана боевых действий. Власти ХМАО установили новые льготы для жителей региона. Дополнительные меры поддержки коснутся семей с детьми, участников СВО и пенсионеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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