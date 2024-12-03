В ХМАО придумали новый способ реабилитации бойцов СВО с инвалидностью

Власти ХМАО хотят создать инклюзивные группы, где ветераны СВО, получившие ранения, смогут тренироваться вместе с профессиональными спортсменами. Такой способ поможет военнослужащим с инвалидностью реабилитироваться через спорт. Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что готов инициировать для реализации этой идеи изменения в действующее законодательство России.
«На совете прозвучала инициатива о формировании инклюзивных групп, в которых ветераны специальной военной операции, получившие ранения, смогут тренироваться вместе с профессиональными спортсменами как одна команда. Югра готова инициировать изменения в действующее законодательство на федеральном уровне, чтобы обеспечить возможность реализации этой идеи», — цитируют Кухарука на сайте правительства ХМАО.
Он также выразил готовность сделать Югру пилотным регионом для тестирования такой практики. Уже сейчас в спортивные сборные команд округа по баскетболу на колясках и стрельбе из лука включены два ветерана боевых действий.
Власти ХМАО установили новые льготы для жителей региона. Дополнительные меры поддержки коснутся семей с детьми, участников СВО и пенсионеров.
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