Аферист кинул на деньги жительниц ХМАО, выдумав схему с иранскими курицами

Жителя Лангепаса заключили под стражу по обвинению в хищении денег у двух югорчанок. Мужчина выманил у них больше пяти миллионов рублей под предлогом развития бизнеса на продаже куриного мяса из Ирана.
«Сначала он предлагал заняться приобретением куриного мяса в Иране с целью дальнейшей продажи в Армении. Затем под предлогом совместного строительного бизнеса мужчина убедил женщин отдать ему дополнительно еще деньги», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Югорчанки передали мужчине более пяти миллионов рублей. При этом, деньги они брали в банках в кредит. В качестве меры пресечения суд отправил обвиняемого под арест конца января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!