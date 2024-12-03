Аферист кинул на деньги жительниц ХМАО, выдумав схему с иранскими курицами

Житель ХМАО выманил у югорчанок 5 миллионов с помощью схемы с курицами из Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенник выманил у югорчанок деньги, предлагая продавать куриное мясо из Ирана
Мошенник выманил у югорчанок деньги, предлагая продавать куриное мясо из Ирана Фото:

Жителя Лангепаса заключили под стражу по обвинению в хищении денег у двух югорчанок. Мужчина выманил у них больше пяти миллионов рублей под предлогом развития бизнеса на продаже куриного мяса из Ирана.

«Сначала он предлагал заняться приобретением куриного мяса в Иране с целью дальнейшей продажи в Армении. Затем под предлогом совместного строительного бизнеса мужчина убедил женщин отдать ему дополнительно еще деньги», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Югорчанки передали мужчине более пяти миллионов рублей. При этом, деньги они брали в банках в кредит. В качестве меры пресечения суд отправил обвиняемого под арест конца января 2025 года.

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Жителя Лангепаса заключили под стражу по обвинению в хищении денег у двух югорчанок. Мужчина выманил у них больше пяти миллионов рублей под предлогом развития бизнеса на продаже куриного мяса из Ирана. «Сначала он предлагал заняться приобретением куриного мяса в Иране с целью дальнейшей продажи в Армении. Затем под предлогом совместного строительного бизнеса мужчина убедил женщин отдать ему дополнительно еще деньги», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Югорчанки передали мужчине более пяти миллионов рублей. При этом, деньги они брали в банках в кредит. В качестве меры пресечения суд отправил обвиняемого под арест конца января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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