Возле главной дорожной стройки Екатеринбурга поднялся огромный столб дыма. Фото

В Екатеринбурге возле концерна «Калина» пожар охватил новостройку
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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение, пожарный рукав, пожарные
На месте ЧП работают спасатели (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 26 сентября произошел пожар в новостройке возле дорожной развязки у концерна «Калина». Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Новостройка загорелась возле „Калины“ на улице Куйбышева. Поднялся огромный столб черного дыма», — сказал собеседник. Пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там подтвердили информацию о горящей новостройке. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте ЧП работают девять специалистов и три единицы техники. «Огонь локализован, эвакуация не понадобилась», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге вечером 26 сентября произошел пожар в новостройке возле дорожной развязки у концерна «Калина». Об этом URA.RU рассказал читатель. «Новостройка загорелась возле „Калины“ на улице Куйбышева. Поднялся огромный столб черного дыма», — сказал собеседник. Пострадавших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там подтвердили информацию о горящей новостройке. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте ЧП работают девять специалистов и три единицы техники. «Огонь локализован, эвакуация не понадобилась», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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