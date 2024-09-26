В Екатеринбурге вечером 26 сентября произошел пожар в новостройке возле дорожной развязки у концерна «Калина». Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Новостройка загорелась возле „Калины“ на улице Куйбышева. Поднялся огромный столб черного дыма», — сказал собеседник. Пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там подтвердили информацию о горящей новостройке. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте ЧП работают девять специалистов и три единицы техники. «Огонь локализован, эвакуация не понадобилась», — отметили в ведомстве.
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