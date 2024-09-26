Врио мэра Нефтеюганска получила шанс стать градоначальником

У врио мэра Нефтеюганска (ХМАО) Натальи Халезовой растут шансы стать градоначальником. По данным источников URA.RU, глава регионального отделения «Единой России» и спикер окружной думы Борис Хохряков, проводя в начале сентября координационный совет муниципалитетов, устроил потенциальным кандидатам своеобразные «смотрины».
«Халезова, как говорят, понравилась окружным властям. По возвращении из Нефтеюганска Хохрякова интересовала информация о ней», — отмечает инсайдер.
Другие источники утверждают, что у врио есть серьезный соперник — руководитель окружной ветслужбы Дина Кузьмина, которая считалась фаворитом внупола до срыва третьей попытки выборов мэра. Местным элитам представили ее на коорсовете, где она выступала с докладом о безнадзорных животных. «А вот экс-глава екатеринбургского „Водоканала“ вице-мэр Нефтеюганска Евгений Буженинов упустил шанс стать градоначальником — говорят, что ему не помогла даже поездка в Ханты-Мансийск», — сообщает собеседник агентства.
Источники утверждают, что окончательной определенности по кандидатуре фаворита у югорского политблока нет до сих пор, хотя 27 сентября — последний день подачи документов. «Возможно, сегодня будет окончательное решение. Пока заявки на участие в конкурсе подали пять кандидатов», — отмечает инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что теневой глава Нефтеюганска Степан Пыталев отказался продолжать борьбу и настаивать на кандидатуре одного из своих сторонников на пост градоначальника. Три предыдущие попытки выбрать мэра закончились срывом и скандалом федерального уровня, четвертая попытка должна состояться 4 октября.
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