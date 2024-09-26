26 сентября 2024

Врио мэра Нефтеюганска получила шанс стать градоначальником

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача документов на пост мэра Нефтеюганска заканчивается вечером 27 сентября
Подача документов на пост мэра Нефтеюганска заканчивается вечером 27 сентября Фото:

У врио мэра Нефтеюганска (ХМАО) Натальи Халезовой растут шансы стать градоначальником. По данным источников URA.RU, глава регионального отделения «Единой России» и спикер окружной думы Борис Хохряков, проводя в начале сентября координационный совет муниципалитетов, устроил потенциальным кандидатам своеобразные «смотрины».

«Халезова, как говорят, понравилась окружным властям. По возвращении из Нефтеюганска Хохрякова интересовала информация о ней», — отмечает инсайдер.

Другие источники утверждают, что у врио есть серьезный соперник — руководитель окружной ветслужбы Дина Кузьмина, которая считалась фаворитом внупола до срыва третьей попытки выборов мэра. Местным элитам представили ее на коорсовете, где она выступала с докладом о безнадзорных животных. «А вот экс-глава екатеринбургского „Водоканала“ вице-мэр Нефтеюганска Евгений Буженинов упустил шанс стать градоначальником — говорят, что ему не помогла даже поездка в Ханты-Мансийск», — сообщает собеседник агентства.

Источники утверждают, что окончательной определенности по кандидатуре фаворита у югорского политблока нет до сих пор, хотя 27 сентября — последний день подачи документов. «Возможно, сегодня будет окончательное решение. Пока заявки на участие в конкурсе подали пять кандидатов», — отмечает инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что теневой глава Нефтеюганска Степан Пыталев отказался продолжать борьбу и настаивать на кандидатуре одного из своих сторонников на пост градоначальника. Три предыдущие попытки выбрать мэра закончились срывом и скандалом федерального уровня, четвертая попытка должна состояться 4 октября.

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У врио мэра Нефтеюганска (ХМАО) Натальи Халезовой растут шансы стать градоначальником. По данным источников URA.RU, глава регионального отделения «Единой России» и спикер окружной думы Борис Хохряков, проводя в начале сентября координационный совет муниципалитетов, устроил потенциальным кандидатам своеобразные «смотрины». «Халезова, как говорят, понравилась окружным властям. По возвращении из Нефтеюганска Хохрякова интересовала информация о ней», — отмечает инсайдер. Другие источники утверждают, что у врио есть серьезный соперник — руководитель окружной ветслужбы Дина Кузьмина, которая считалась фаворитом внупола до срыва третьей попытки выборов мэра. Местным элитам представили ее на коорсовете, где она выступала с докладом о безнадзорных животных. «А вот экс-глава екатеринбургского „Водоканала“ вице-мэр Нефтеюганска Евгений Буженинов упустил шанс стать градоначальником — говорят, что ему не помогла даже поездка в Ханты-Мансийск», — сообщает собеседник агентства. Источники утверждают, что окончательной определенности по кандидатуре фаворита у югорского политблока нет до сих пор, хотя 27 сентября — последний день подачи документов. «Возможно, сегодня будет окончательное решение. Пока заявки на участие в конкурсе подали пять кандидатов», — отмечает инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что теневой глава Нефтеюганска Степан Пыталев отказался продолжать борьбу и настаивать на кандидатуре одного из своих сторонников на пост градоначальника. Три предыдущие попытки выбрать мэра закончились срывом и скандалом федерального уровня, четвертая попытка должна состояться 4 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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