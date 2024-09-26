Бастрыкин взял на контроль аварийный дом в челябинском поселке

27 сентября 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил Колбасину доложить о ходе проверки и принятых решениях Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с аварийным жильем в поселке Бишкиль Челябинской области. По обращению местной жительницы о нарушении прав, проживающих в доме, признанном непригодным для жизни, начата проверка, сообщают 27 сентября в пресс-службе СКР. «Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее результатах и принятом по итогам решении по факту проживания граждан в аварийном доме», — сообщили в пресс-службе. Дом признан непригодным для проживания с 2017 года. Как уточняет Информационный центр СК России в поселке Бишкиль жители столкнулись с трудностями из-за не расселения из здания. Дом испытывает проблемы с прочностью конструкций. В стенах помещения трещины, подвалы затоплены, а в квартирах распространилась плесень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с аварийным жильем в поселке Бишкиль Челябинской области. По обращению местной жительницы о нарушении прав, проживающих в доме, признанном непригодным для жизни, начата проверка, сообщают 27 сентября в пресс-службе СКР. «Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее результатах и принятом по итогам решении по факту проживания граждан в аварийном доме», — сообщили в пресс-службе. Дом признан непригодным для проживания с 2017 года. Как уточняет Информационный центр СК России в поселке Бишкиль жители столкнулись с трудностями из-за не расселения из здания. Дом испытывает проблемы с прочностью конструкций. В стенах помещения трещины, подвалы затоплены, а в квартирах распространилась плесень.