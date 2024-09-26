26 сентября 2024

Бастрыкин взял на контроль аварийный дом в челябинском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин поручил Колбасину доложить о ходе проверки и принятых решениях Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с аварийным жильем в поселке Бишкиль Челябинской области. По обращению местной жительницы о нарушении прав, проживающих в доме, признанном непригодным для жизни, начата проверка, сообщают 27 сентября в пресс-службе СКР.

«Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее результатах и принятом по итогам решении по факту проживания граждан в аварийном доме», — сообщили в пресс-службе. Дом признан непригодным для проживания с 2017 года.

Как уточняет Информационный центр СК России в поселке Бишкиль жители столкнулись с трудностями из-за не расселения из здания. Дом испытывает проблемы с прочностью конструкций. В стенах помещения трещины, подвалы затоплены, а в квартирах распространилась плесень.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с аварийным жильем в поселке Бишкиль Челябинской области. По обращению местной жительницы о нарушении прав, проживающих в доме, признанном непригодным для жизни, начата проверка, сообщают 27 сентября в пресс-службе СКР. «Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее результатах и принятом по итогам решении по факту проживания граждан в аварийном доме», — сообщили в пресс-службе. Дом признан непригодным для проживания с 2017 года. Как уточняет Информационный центр СК России в поселке Бишкиль жители столкнулись с трудностями из-за не расселения из здания. Дом испытывает проблемы с прочностью конструкций. В стенах помещения трещины, подвалы затоплены, а в квартирах распространилась плесень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...