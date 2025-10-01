Текслер рассказал об отдельном направлении помощи ветеранам СВО. Видео

В Челябинской области развивается помощь ветеранам СВО на селе
Алексей Текслер рассказал об агросекторе в качестве направления помощи ветеранам спецоперации
Алексей Текслер рассказал об агросекторе в качестве направления помощи ветеранам спецоперации Фото:

Ветеранам спецоперации предложат трудоустройство и дальнейшее развитие на агропромышленных предприятиях Челябинской области. Об этом направлении рассказал глава региона Алексей Текслер в ходе пленарного заседания «Меры государственной поддержки ветеранов СВО в УрФО», передает корреспондент URA.RU.

«Отдельным направлением помощи ветеранам спецоперации в Челябинской области является трудоустройство в компании агросектора. Руководство компаний всецело поддерживают это направление», — отметил Текслер.

Глава региона подчеркнул, что гордится проведением заседания в нашем регионе, куда приехали обменяться опытом бойцы со всего Урала. Они в течение нескольких дней будут знакомиться с вариантами помощи ветеранам спецоперации. Так, в области уже работает единый центр реабилитации, планируется строительство Центра адаптивных видов спорта. Текслер добавил, что главная задача всех мероприятий — объединить ветеранов, понять их потребности и помочь решить проблемы в режиме одного окна.

Как отметил по видеоконференцсвязи полпред президента в УрФО Артем Жога, поддержка бойцов специальной военной операции должна начинаться с момента заключения контракта. Это позволит организовать непрерывную помощь.

