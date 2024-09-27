Россия не дала ВСУ прорваться на новом направлении в Курской области

27 сентября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

В Курской области ВС РФ не дали украинским силам прорваться в глубь территории Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные отразили 11 попыток украинских сил прорваться в Курскую область в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Именно через эти территории ВСУ предпринимают попытки организовывать прорыв в глубь российской территории. «При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Всего за сутки на курском направлении Киев потерял до 30 человек. Общие потери ВСУ с начала их вторжения в Курскую область составили свыше 17750 солдат. Кроме того, часть украинских сил активно сдаются в плен. В сентябре Киев после неудач на курском направлении начал стягивать свои силы, чтобы прорваться через российскую границу и продвинуться в сторону населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Однако военные РФ не дают им этого сделать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные отразили 11 попыток украинских сил прорваться в Курскую область в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Именно через эти территории ВСУ предпринимают попытки организовывать прорыв в глубь российской территории. «При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Всего за сутки на курском направлении Киев потерял до 30 человек. Общие потери ВСУ с начала их вторжения в Курскую область составили свыше 17750 солдат. Кроме того, часть украинских сил активно сдаются в плен. В сентябре Киев после неудач на курском направлении начал стягивать свои силы, чтобы прорваться через российскую границу и продвинуться в сторону населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Однако военные РФ не дают им этого сделать.