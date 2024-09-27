Россия не дала ВСУ прорваться на новом направлении в Курской области

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В Курской области ВС РФ не дали украинским силам прорваться в глубь территории Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные отразили 11 попыток украинских сил прорваться в Курскую область в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Именно через эти территории ВСУ предпринимают попытки организовывать прорыв в глубь российской территории.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Всего за сутки на курском направлении Киев потерял до 30 человек.

Общие потери ВСУ с начала их вторжения в Курскую область составили свыше 17750 солдат. Кроме того, часть украинских сил активно сдаются в плен. В сентябре Киев после неудач на курском направлении начал стягивать свои силы, чтобы прорваться через российскую границу и продвинуться в сторону населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Однако военные РФ не дают им этого сделать.

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Российские военные отразили 11 попыток украинских сил прорваться в Курскую область в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Именно через эти территории ВСУ предпринимают попытки организовывать прорыв в глубь российской территории. «При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Всего за сутки на курском направлении Киев потерял до 30 человек. Общие потери ВСУ с начала их вторжения в Курскую область составили свыше 17750 солдат. Кроме того, часть украинских сил активно сдаются в плен. В сентябре Киев после неудач на курском направлении начал стягивать свои силы, чтобы прорваться через российскую границу и продвинуться в сторону населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Однако военные РФ не дают им этого сделать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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