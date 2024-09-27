Звезду сериала «Солдаты» проводили в последний путь: похороны Романа Мадянова. Фоторепортаж

В Подмосковье хоронят Романа Мадянова
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Церемония прощания с Романом Мадяновым. Бронницы
Церемония прощания с Романом Мадяновым проходит в подмосковном городе Бронницы Фото:

В Московской области проходит церемония прощания с российским актером Романом Мадяновым, скончавшемся от онкологии в возрасте 62 лет. Траурное мероприятие прошло в соборе Архангела Михаила в городе Бронницы. Актера похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа. URA.RU публикует кадры прощания с российским актером, известным по роли в сериале «Солдаты» и многих других картинах.

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На церемонии прощания присутствовали многие известные артисты и друзья Мадянова, включая Марию Аронову, Федора Добронравова и Бориса Щербакова. Сын усопшего Роман поделился воспоминаниями о последних днях отца и их совместной работе над проектом в августе. «Это была моя первая роль, а для отца — одна из последних», — рассказал сын покойного актера.

Церемония прощания собрала не только близких и друзей, но и коллег по цеху, таких как Сергей Гармаш и Леонид Громов. Они пришли выразить свое уважение таланту Мадянова и поддержать его семью.

Роман Мадянов скончался 25 сентября в возрасте 62 лет. Причиной ухода из жизни послужила онкология. Актер снялся во множестве картин, но наибольшую известность он получил после появления в сериале «Солдаты», где сыграл замполита Колобкова.

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В Московской области проходит церемония прощания с российским актером Романом Мадяновым, скончавшемся от онкологии в возрасте 62 лет. Траурное мероприятие прошло в соборе Архангела Михаила в городе Бронницы. Актера похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа. URA.RU публикует кадры прощания с российским актером, известным по роли в сериале «Солдаты» и многих других картинах. На церемонии прощания присутствовали многие известные артисты и друзья Мадянова, включая Марию Аронову, Федора Добронравова и Бориса Щербакова. Сын усопшего Роман поделился воспоминаниями о последних днях отца и их совместной работе над проектом в августе. «Это была моя первая роль, а для отца — одна из последних», — рассказал сын покойного актера. Церемония прощания собрала не только близких и друзей, но и коллег по цеху, таких как Сергей Гармаш и Леонид Громов. Они пришли выразить свое уважение таланту Мадянова и поддержать его семью. Роман Мадянов скончался 25 сентября в возрасте 62 лет. Причиной ухода из жизни послужила онкология. Актер снялся во множестве картин, но наибольшую известность он получил после появления в сериале «Солдаты», где сыграл замполита Колобкова.
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