Звезду сериала «Солдаты» проводили в последний путь: похороны Романа Мадянова. Фоторепортаж

В Подмосковье хоронят Романа Мадянова

27 сентября 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с Романом Мадяновым проходит в подмосковном городе Бронницы Фото: Роман Наумов © URA.RU В Московской области проходит церемония прощания с российским актером Романом Мадяновым, скончавшемся от онкологии в возрасте 62 лет. Траурное мероприятие прошло в соборе Архангела Михаила в городе Бронницы. Актера похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа. URA.RU публикует кадры прощания с российским актером, известным по роли в сериале «Солдаты» и многих других картинах. Новость по теме От рака умер звезда «Солдатов» и «Левиафана» Мадянов: как жил любимый подполковник Колобков На церемонии прощания присутствовали многие известные артисты и друзья Мадянова, включая Марию Аронову, Федора Добронравова и Бориса Щербакова. Сын усопшего Роман поделился воспоминаниями о последних днях отца и их совместной работе над проектом в августе. «Это была моя первая роль, а для отца — одна из последних», — рассказал сын покойного актера. Церемония прощания собрала не только близких и друзей, но и коллег по цеху, таких как Сергей Гармаш и Леонид Громов. Они пришли выразить свое уважение таланту Мадянова и поддержать его семью. Роман Мадянов скончался 25 сентября в возрасте 62 лет. Причиной ухода из жизни послужила онкология. Актер снялся во множестве картин, но наибольшую известность он получил после появления в сериале «Солдаты», где сыграл замполита Колобкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской области проходит церемония прощания с российским актером Романом Мадяновым, скончавшемся от онкологии в возрасте 62 лет. Траурное мероприятие прошло в соборе Архангела Михаила в городе Бронницы. Актера похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа. URA.RU публикует кадры прощания с российским актером, известным по роли в сериале «Солдаты» и многих других картинах. На церемонии прощания присутствовали многие известные артисты и друзья Мадянова, включая Марию Аронову, Федора Добронравова и Бориса Щербакова. Сын усопшего Роман поделился воспоминаниями о последних днях отца и их совместной работе над проектом в августе. «Это была моя первая роль, а для отца — одна из последних», — рассказал сын покойного актера. Церемония прощания собрала не только близких и друзей, но и коллег по цеху, таких как Сергей Гармаш и Леонид Громов. Они пришли выразить свое уважение таланту Мадянова и поддержать его семью. Роман Мадянов скончался 25 сентября в возрасте 62 лет. Причиной ухода из жизни послужила онкология. Актер снялся во множестве картин, но наибольшую известность он получил после появления в сериале «Солдаты», где сыграл замполита Колобкова.