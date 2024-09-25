Лучшие роли актера Мадянова, который умер от рака. Фоторепортаж

Актеру Мадянову просят посмертно присвоить звание народного артиста РФ

25 сентября 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Заслуженному артисту РФ Роману Мадянову просят дать звание народного посмертно Фото: Russian Look / Global Look Press Заслуженный актер театра и кино Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет от онкологии. Общественники движения «Ветераны России» обратились в Минкульт с просьбой присвоить звание народного артиста РФ посмертно за его вклад в развитие театрального и киноискусства. Фотографии самых лучшей ролей Мадянова в театре и кино — в материале URA.RU. Артист служил в московском академическом театре имени В. Маяковского вплоть до 2023 года. За свою жизнь он успел сняться более чем в 200 фильмах и сериалах, таких как «Левиафан» и «Солдаты», а также сыграть двадцать ролей на сцене. Мадянов является лауреатом множества наград, в частности, четырехкратным обладателем премии «Ника». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный актер театра и кино Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет от онкологии. Общественники движения «Ветераны России» обратились в Минкульт с просьбой присвоить звание народного артиста РФ посмертно за его вклад в развитие театрального и киноискусства. Фотографии самых лучшей ролей Мадянова в театре и кино — в материале URA.RU. Артист служил в московском академическом театре имени В. Маяковского вплоть до 2023 года. За свою жизнь он успел сняться более чем в 200 фильмах и сериалах, таких как «Левиафан» и «Солдаты», а также сыграть двадцать ролей на сцене. Мадянов является лауреатом множества наград, в частности, четырехкратным обладателем премии «Ника».