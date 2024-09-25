Лучшие роли актера Мадянова, который умер от рака. Фоторепортаж

Актеру Мадянову просят посмертно присвоить звание народного артиста РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Заслуженному артисту РФ Роману Мадянову просят дать звание народного посмертно Фото:

Заслуженный актер театра и кино Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет от онкологии. Общественники движения «Ветераны России» обратились в Минкульт с просьбой присвоить звание народного артиста РФ посмертно за его вклад в развитие театрального и киноискусства. Фотографии самых лучшей ролей Мадянова в театре и кино — в материале URA.RU.

Артист служил в московском академическом театре имени В. Маяковского вплоть до 2023 года. За свою жизнь он успел сняться более чем в 200 фильмах и сериалах, таких как «Левиафан» и «Солдаты», а также сыграть двадцать ролей на сцене. Мадянов является лауреатом множества наград, в частности, четырехкратным обладателем премии «Ника».

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Заслуженный актер театра и кино Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет от онкологии. Общественники движения «Ветераны России» обратились в Минкульт с просьбой присвоить звание народного артиста РФ посмертно за его вклад в развитие театрального и киноискусства. Фотографии самых лучшей ролей Мадянова в театре и кино — в материале URA.RU. Артист служил в московском академическом театре имени В. Маяковского вплоть до 2023 года. За свою жизнь он успел сняться более чем в 200 фильмах и сериалах, таких как «Левиафан» и «Солдаты», а также сыграть двадцать ролей на сцене. Мадянов является лауреатом множества наград, в частности, четырехкратным обладателем премии «Ника».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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