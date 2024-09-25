От рака умер звезда «Солдатов» и «Левиафана» Мадянов: как жил любимый подполковник Колобков

Актер Роман Мадянов скончался от рака легкого

25 сентября 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Сегодня, 25 сентября, ушел из жизни знаменитый актер, Заслуженный артист России Роман Мадянов. Причиной его смерти, по данным telegram-канала Shot, стал рак бронхов и легкого. Роман известен своими ролями в сериале «Солдаты», в фильме «Левиафан» и во многих других картинах. О жизни, карьере и знаменитых ролях Мадянова — в материале URA.RU. Детство и юность Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном городе Дедовск. Его отец занимался редакторской работой на телевидении, а мать работала библиотекарем. Старший брат Романа Вадим также связал свою жизнь с актерской профессией. В детские годы Роман мечтал о профессии лесника, вдохновленный частыми походами в лес с отцом. Однако мир кино привлек его не менее сильно, особенно после того, как в 10 лет он сыграл роль Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелия «Совсем пропащий». К моменту окончания школы у Романа уже был значительный актерский опыт: помимо дебютной работы, он снялся в нескольких фильмах, включая «Анискин и Фантомас» и «Весенние перевертыши». В 1976 году на экраны вышло четыре картины с его участием. Работа с известными артистами, такими как Евгений Леонов, Вахтанг Кикабидзе и Ирина Скобцева, обогатила его профессиональный опыт. По настоянию отца Роман выбрал для обучения ГИТИС, однако его первая попытка поступления оказалась неудачной из-за предубеждений по отношению к его киноопыту. Мадянов стал студентом со второго раза и начал обучение в мастерской Оскара Ремезова. Первая роль Мадянова — Гекельберри Финн в фильме «Совсем пропащий» Фото: РИА Новости Театр После завершения обучения и службы в армии Мадянов начал свою актерскую карьеру на сцене Театра имени В. Маяковского. Примерно двадцать лет он выступал перед театральной публикой, параллельно участвуя в киносъемках. В театральной карьере Мадянова были заметные роли в таких спектаклях, как «В кольце тишины», «Закат», «Горбун». Его талант и универсальность позволили ему овладеть широким спектром жанров, от драмы и комедии до трагедии и фарса. В театре Мадянов выступал около 20 лет Фото: Анатолий/Фотохроника ТАСС Кино Мадянов возродил свою кинокарьеру в 1989 году, сыграв в комедии Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». После этого он появился в киноленте Георгия Данелия «Паспорт» и продолжил исполнять небольшие роли в различных фильмах начала 90-х. Несмотря на дефицит предложений в то время, Мадянов не отказывался от малых ролей и участия в рекламе. Его активность привела к участию в известных проектах, таких как «Мелкий бес» и «Роковые яйца». С началом нового тысячелетия актер активно снимался в популярных телесериалах, включая «Марш Турецкого», «Сыщики» и многие другие, где он исполнял самые разные роли. В основном Мадянову доставались образы антагонистов, что привело к закреплению за ним имиджа «главного злодея» отечественного кинематографа. Особенно заметной стала его работа в сериале «Солдаты», где он исполнял роль подполковника Колобкова на протяжении девяти сезонов. В 2007 году Мадянов был отмечен премией «Золотой орел» за роль в драме Никиты Михалкова «12». В 2011 году его игра в фильме «Жила-была одна баба» была удостоена премии «Ника». Актер также принимал участие в комедийных лентах, в том числе в «Каникулах строгого режима» и «Наша Russia. Яйца судьбы». В 2011 году игра Мадянова в фильме «Жила-была одна баба» была удостоена премии «Ника» Фото: ТАСС/ Александр Рюмин Сотрудничество с Андреем Звягинцевым в картине «Левиафан» принесло Мадянову новую популярность и еще один «Золотой орел». В последующие годы он продолжил показывать свое мастерство, воплощая на экране разнообразные образы, включая исторические личности и знаменитостей. Роли в проектах «Монах и бес», «Жили-были», «Хождение по мукам» и других укрепили его статус выдающегося актера. В 2020 году Мадянов блестяще сыграл злодея в сериале «Зулейха открывает глаза», а его работа в сериале «Угрюм-река» стала одной из знаковых в карьере актера. Новую волну популярности Мадянов получил после выхода фильма «Левиафан» Фото: Нон-Стоп Продакшн / РИА Новости Личная жизнь и увлечения Личная жизнь Мадянова отличалась стабильностью и гармонией. Актер известен как преданный супруг, а его союз с женой Натальей считается одним из самых прочных в кругу актерского сообщества. Наталья, работавшая осветителем в театре, стала его женой в 1992 году, вскоре после чего пара венчалась в церкви. Спустя год у супругов родился сын Роман. Младший Мадянов получил музыкальное образование и выбрал профессию телеоператора. Вне работы Мадянов-старший предпочитал проводить время с семьей или увлекался рыбалкой. В этом деле он считал себя почти профессионалом. Также Роман иногда выбирался на охоту. Кроме того, Мадянов-старший также увлекался компьютерными играми. Одна из самых знаменитых ролей — подполковник Колобков Мадянов сыграл Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Персонаж стал ключевым антагонистом картины. Колобков был хорошо осведомлен о происходящем во второй роте и часто конфликтовал с рядовым Медведевым из-за общей симпатии к сержанту медицинской службы Пылеевой. Личная жизнь Колобкова сложна и многогранна: его первый брак остается загадкой для зрителей, так как первая жена не появляется в сериале, а о разводе упоминается лишь вскользь. Вторая супруга, Пылеева, покинула его, узнав о подставе Медведева. Третий брак с дочерью генерала также закончился разводом по причине ее участия в наркоторговле. Карьера Колобкова в армии была полна взлетов и падений: за заслуги перед Отечеством он получил звание подполковника, но позже был вынужден покинуть службу. В шестом сезоне он вернулся, уже как начальник штаба дивизии. После неудачи на выборах и отказа от борьбы за справедливость, Колобков принял решение окончательно уйти из армии. В сиквеле про «настоящего подполковника» и последующих эпизодах Колобков продолжает свою жизнь уже в гражданском статусе, где его путь приводит к руководству стройкой на территории бывшей воинской части. Несмотря на трагический характер судьбы персонажа, в конце сериала зрители узнают о том, что Колобков наконец обрел желанное семейное счастье. Мадянов запомнился как актер, играющий отрицательных персонажей Фото: Игорь Пантин Онкология В конце марта 2024 года Мадянов был госпитализирован с онкологическим заболеванием. У 61-летнего актера обнаружили прогрессирующий рак легкого. Мадянов поступил в больницу с жалобами на значительную слабость. В медицинском учреждении актера обследовали, и назначили ему противоопухолевую терапию. Роман провел в стационаре один день, после чего был выписан для продолжения лечения дома. Несмотря на болезнь, Мадянов не останавливал профессиональную деятельность. Актер продолжал выступать в театральных спектаклях и сниматься в кино. Помимо рака легкого, по данным telegram-канала Shot, у артиста также были выявлены злокачественное образование верхней доли бронхов и кисты в почках, селезенке и печени. К сожалению, несмотря на лечение, Мадянов не смог победить болезнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 25 сентября, ушел из жизни знаменитый актер, Заслуженный артист России Роман Мадянов. Причиной его смерти, по данным telegram-канала Shot, стал рак бронхов и легкого. Роман известен своими ролями в сериале «Солдаты», в фильме «Левиафан» и во многих других картинах. О жизни, карьере и знаменитых ролях Мадянова — в материале URA.RU. Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном городе Дедовск. Его отец занимался редакторской работой на телевидении, а мать работала библиотекарем. Старший брат Романа Вадим также связал свою жизнь с актерской профессией. В детские годы Роман мечтал о профессии лесника, вдохновленный частыми походами в лес с отцом. Однако мир кино привлек его не менее сильно, особенно после того, как в 10 лет он сыграл роль Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелия «Совсем пропащий». К моменту окончания школы у Романа уже был значительный актерский опыт: помимо дебютной работы, он снялся в нескольких фильмах, включая «Анискин и Фантомас» и «Весенние перевертыши». В 1976 году на экраны вышло четыре картины с его участием. Работа с известными артистами, такими как Евгений Леонов, Вахтанг Кикабидзе и Ирина Скобцева, обогатила его профессиональный опыт. По настоянию отца Роман выбрал для обучения ГИТИС, однако его первая попытка поступления оказалась неудачной из-за предубеждений по отношению к его киноопыту. Мадянов стал студентом со второго раза и начал обучение в мастерской Оскара Ремезова. После завершения обучения и службы в армии Мадянов начал свою актерскую карьеру на сцене Театра имени В. Маяковского. Примерно двадцать лет он выступал перед театральной публикой, параллельно участвуя в киносъемках. В театральной карьере Мадянова были заметные роли в таких спектаклях, как «В кольце тишины», «Закат», «Горбун». Его талант и универсальность позволили ему овладеть широким спектром жанров, от драмы и комедии до трагедии и фарса. Мадянов возродил свою кинокарьеру в 1989 году, сыграв в комедии Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». После этого он появился в киноленте Георгия Данелия «Паспорт» и продолжил исполнять небольшие роли в различных фильмах начала 90-х. Несмотря на дефицит предложений в то время, Мадянов не отказывался от малых ролей и участия в рекламе. Его активность привела к участию в известных проектах, таких как «Мелкий бес» и «Роковые яйца». С началом нового тысячелетия актер активно снимался в популярных телесериалах, включая «Марш Турецкого», «Сыщики» и многие другие, где он исполнял самые разные роли. В основном Мадянову доставались образы антагонистов, что привело к закреплению за ним имиджа «главного злодея» отечественного кинематографа. Особенно заметной стала его работа в сериале «Солдаты», где он исполнял роль подполковника Колобкова на протяжении девяти сезонов. В 2007 году Мадянов был отмечен премией «Золотой орел» за роль в драме Никиты Михалкова «12». В 2011 году его игра в фильме «Жила-была одна баба» была удостоена премии «Ника». Актер также принимал участие в комедийных лентах, в том числе в «Каникулах строгого режима» и «Наша Russia. Яйца судьбы». Сотрудничество с Андреем Звягинцевым в картине «Левиафан» принесло Мадянову новую популярность и еще один «Золотой орел». В последующие годы он продолжил показывать свое мастерство, воплощая на экране разнообразные образы, включая исторические личности и знаменитостей. Роли в проектах «Монах и бес», «Жили-были», «Хождение по мукам» и других укрепили его статус выдающегося актера. В 2020 году Мадянов блестяще сыграл злодея в сериале «Зулейха открывает глаза», а его работа в сериале «Угрюм-река» стала одной из знаковых в карьере актера. Личная жизнь Мадянова отличалась стабильностью и гармонией. Актер известен как преданный супруг, а его союз с женой Натальей считается одним из самых прочных в кругу актерского сообщества. Наталья, работавшая осветителем в театре, стала его женой в 1992 году, вскоре после чего пара венчалась в церкви. Спустя год у супругов родился сын Роман. Младший Мадянов получил музыкальное образование и выбрал профессию телеоператора. Вне работы Мадянов-старший предпочитал проводить время с семьей или увлекался рыбалкой. В этом деле он считал себя почти профессионалом. Также Роман иногда выбирался на охоту. Кроме того, Мадянов-старший также увлекался компьютерными играми. Мадянов сыграл Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Персонаж стал ключевым антагонистом картины. Колобков был хорошо осведомлен о происходящем во второй роте и часто конфликтовал с рядовым Медведевым из-за общей симпатии к сержанту медицинской службы Пылеевой. Личная жизнь Колобкова сложна и многогранна: его первый брак остается загадкой для зрителей, так как первая жена не появляется в сериале, а о разводе упоминается лишь вскользь. Вторая супруга, Пылеева, покинула его, узнав о подставе Медведева. Третий брак с дочерью генерала также закончился разводом по причине ее участия в наркоторговле. Карьера Колобкова в армии была полна взлетов и падений: за заслуги перед Отечеством он получил звание подполковника, но позже был вынужден покинуть службу. В шестом сезоне он вернулся, уже как начальник штаба дивизии. После неудачи на выборах и отказа от борьбы за справедливость, Колобков принял решение окончательно уйти из армии. В сиквеле про «настоящего подполковника» и последующих эпизодах Колобков продолжает свою жизнь уже в гражданском статусе, где его путь приводит к руководству стройкой на территории бывшей воинской части. Несмотря на трагический характер судьбы персонажа, в конце сериала зрители узнают о том, что Колобков наконец обрел желанное семейное счастье. В конце марта 2024 года Мадянов был госпитализирован с онкологическим заболеванием. У 61-летнего актера обнаружили прогрессирующий рак легкого. Мадянов поступил в больницу с жалобами на значительную слабость. В медицинском учреждении актера обследовали, и назначили ему противоопухолевую терапию. Роман провел в стационаре один день, после чего был выписан для продолжения лечения дома. Несмотря на болезнь, Мадянов не останавливал профессиональную деятельность. Актер продолжал выступать в театральных спектаклях и сниматься в кино. Помимо рака легкого, по данным telegram-канала Shot, у артиста также были выявлены злокачественное образование верхней доли бронхов и кисты в почках, селезенке и печени. К сожалению, несмотря на лечение, Мадянов не смог победить болезнь.