27 сентября 2024

Жители ХМАО дали оценку работе полиции

В ХМАО 63% населения доверяет полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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63% жителей ХМАО доверяют полицейским
63% жителей ХМАО доверяют полицейским Фото:

По результатам ежегодного опроса большинство жителей ХМАО удовлетворительно оценили работу полиции в регионе. Отчет о ежегодном опросе был представлен на заседании Общественного совета при УМВД Югры, передает журналист URA.RU.

«На вопрос „доверяете ли вы сотрудникам полиции Югры в обеспечении вашей личной и имущественной безопасности“ большинство ответили — доверяют», — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Ольга Абмайкина. О недоверии заявили всего 9% респондентов.

Большинство югорчан, принявших участие в опросе, выразили доверие полицейским. 63% заявили, что чувствуют себя защищенными от преступных посягательств.

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По результатам ежегодного опроса большинство жителей ХМАО удовлетворительно оценили работу полиции в регионе. Отчет о ежегодном опросе был представлен на заседании Общественного совета при УМВД Югры, передает журналист URA.RU. «На вопрос „доверяете ли вы сотрудникам полиции Югры в обеспечении вашей личной и имущественной безопасности“ большинство ответили — доверяют», — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Ольга Абмайкина. О недоверии заявили всего 9% респондентов. Большинство югорчан, принявших участие в опросе, выразили доверие полицейским. 63% заявили, что чувствуют себя защищенными от преступных посягательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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