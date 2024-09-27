Жители ХМАО дали оценку работе полиции

По результатам ежегодного опроса большинство жителей ХМАО удовлетворительно оценили работу полиции в регионе. Отчет о ежегодном опросе был представлен на заседании Общественного совета при УМВД Югры, передает журналист URA.RU.
«На вопрос „доверяете ли вы сотрудникам полиции Югры в обеспечении вашей личной и имущественной безопасности“ большинство ответили — доверяют», — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Ольга Абмайкина. О недоверии заявили всего 9% респондентов.
Большинство югорчан, принявших участие в опросе, выразили доверие полицейским. 63% заявили, что чувствуют себя защищенными от преступных посягательств.
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