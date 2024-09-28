28 сентября 2024
27 сентября 2024

Суд отказал челябинскому экс-губернатору Дубровскому в смене управляющего

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Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
Борис Дубровский настаивал на отмене назначенного ему финуправляющего Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отклонил ходатайство экс-губернатора Бориса Дубровского, который требовал отменить постановление о назначении ему финуправляющим Тамары Демидовой. Решение принято в рамках процесса банкротства бывшего главы региона.

«Определение арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу Дубровского Бориса Александровича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в арбитражный суд Уральского округа», — говорится в решении суда.

Демидова должна заняться распродажей активов Дубровского. Деньги от продажи пойдут на расчеты с кредиторами. Общая сумма долгов экс-губернатора превышает 37 млн рублей. Основная часть этих денег составляет долг перед семейной фирмой Дубровских ПО «Монтажник». Сама компания также признана банкротом.

Дубровский после отставки с поста губернатора в марте 2019 года уехал из России. Его сын Александр Дубровский также признан банкротом. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отклонил ходатайство экс-губернатора Бориса Дубровского, который требовал отменить постановление о назначении ему финуправляющим Тамары Демидовой. Решение принято в рамках процесса банкротства бывшего главы региона. «Определение арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу Дубровского Бориса Александровича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в арбитражный суд Уральского округа», — говорится в решении суда. Демидова должна заняться распродажей активов Дубровского. Деньги от продажи пойдут на расчеты с кредиторами. Общая сумма долгов экс-губернатора превышает 37 млн рублей. Основная часть этих денег составляет долг перед семейной фирмой Дубровских ПО «Монтажник». Сама компания также признана банкротом. Дубровский после отставки с поста губернатора в марте 2019 года уехал из России. Его сын Александр Дубровский также признан банкротом. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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