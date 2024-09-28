Суд отказал челябинскому экс-губернатору Дубровскому в смене управляющего

29 сентября 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Борис Дубровский настаивал на отмене назначенного ему финуправляющего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отклонил ходатайство экс-губернатора Бориса Дубровского, который требовал отменить постановление о назначении ему финуправляющим Тамары Демидовой. Решение принято в рамках процесса банкротства бывшего главы региона. «Определение арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу Дубровского Бориса Александровича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в арбитражный суд Уральского округа», — говорится в решении суда. Демидова должна заняться распродажей активов Дубровского. Деньги от продажи пойдут на расчеты с кредиторами. Общая сумма долгов экс-губернатора превышает 37 млн рублей. Основная часть этих денег составляет долг перед семейной фирмой Дубровских ПО «Монтажник». Сама компания также признана банкротом. Дубровский после отставки с поста губернатора в марте 2019 года уехал из России. Его сын Александр Дубровский также признан банкротом. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отклонил ходатайство экс-губернатора Бориса Дубровского, который требовал отменить постановление о назначении ему финуправляющим Тамары Демидовой. Решение принято в рамках процесса банкротства бывшего главы региона. «Определение арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу Дубровского Бориса Александровича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в арбитражный суд Уральского округа», — говорится в решении суда. Демидова должна заняться распродажей активов Дубровского. Деньги от продажи пойдут на расчеты с кредиторами. Общая сумма долгов экс-губернатора превышает 37 млн рублей. Основная часть этих денег составляет долг перед семейной фирмой Дубровских ПО «Монтажник». Сама компания также признана банкротом. Дубровский после отставки с поста губернатора в марте 2019 года уехал из России. Его сын Александр Дубровский также признан банкротом. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.