Распродажей активов челябинского экс-губернатора займется новый управляющий

Распродажей активов обанкроченного экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского займется новый управляющий. Как 29 июля сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона, на должность назначена Тамара Демидова.
«В судебном заседании объявлена резолютивная часть определения. Финансовым управляющим должника утверждена Демидова Тамара Владимировна», — отметили в суде.
Одновременно суд отказался удовлетворить ходатайство бывшего главы региона. Дубровский просил выбрать саморегулирующую организацию управляющих и случайным образом выбрать ее представителя. В марте 2024 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение о назначении другого финансового управляющего, Ивана Васина, несмотря на кассационную жалобу Дубровского.
За замену управляющего настаивала Елена Соломка, конкурсный управляющий ПО «Монтажник», утверждая, что предыдущее назначение Александра Карматских было проведено с нарушениями. Соломка сначала обратилась в Арбитражный суд Челябинской области, но ее ходатайство было отклонено. Однако ей удалось добиться пересмотра решения в апелляционной инстанции.
Основной актив семьи Дубровских, компания «Монтажник», приобретенная в 2017 году, обанкротилась в сентябре 2020 года. Сам Борис Дубровский был объявлен банкротом в июле 2023 года, а его собственность выставлена на торги. Сын Александр также был признан финансово несостоятельным в январе 2022 года. После отставки с поста губернатора Дубовский-старший покинул Россию и в настоящее время не вступает в контакт со СМИ и не комментирует судебные процессы.
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