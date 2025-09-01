В Екатеринбурге с 1 сентября наземный общественный транспорт стал бесплатным для детей от 7 до 18 лет включительно. Корреспондент URA.RU спросил родителей и самих юных пассажиров о том, как они относятся к нововведению.
«Я считаю, очень клево, что бесплатно сейчас поездка будет, я только „за “. Мы еще не пробовали, пока что [ехали] на электросамокате. Особенно в зимний период ребятишки, у кого денег нет, ходят пешком, даже одноклассники. Мы едем на автобусе, а они пешком и в холодный период, и в дождь», — рассказала мать двух детей Виктория.
Как оказалось, не все родители знали, что поездки для детей стали бесплатными. По словам отца двух сыновей Эдуарда, он узнал об изменениях только на праздничной линейке. Его сын Лев ездит на общественном транспорте не только в школу, но и на дополнительные занятия.
В ходе опроса стала заметна одна деталь: многодетные семьи особенно сильно рады появлению бесплатного проезда. Все родители, которые воспитывают двоих и более детей, в разговоре отмечали, что это может помочь им в финансовом плане, так как ежедневные траты пусть и немного, но сократятся.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о бесплатном проезде для всех учащихся в конце августа. Из него следует, что мера поддержки будет предоставляться бессрочно, а екатеринбуржцы должны иметь при себе подтверждающий документ о получении образования, тогда проехать они смогут бесплатно. При этом на праздничных линейках родителям сообщили, что в первые две недели после введения новых мер, с учащихся не будут спрашивать специальных документов.
