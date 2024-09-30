Путин назначил председателя арбитражного суда Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября назначил председателем арбитражного суда Челябинской области Дмитрия Бастена ранее занимавшего должность заместителя. Указ главы государства опубликован на официальном правовом портале.
«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Арбитражного суда Челябинской области Дмитрия Бастена», — говорится в документе. В судах региона проведено еще девять назначений
В Курчатовском райсуде Челябинска зампредседателя назначена Елена Братенева, в Металлургическом райсуде — Григорий Ярыгин. Президент также назначил нового председателя Чебаркульского горсуда в лице Сергея Фомина.
Судьей челябинского облсуда назначена Наталья Парневова. В Курчатовском районе тот же пост заняла Анна Землянская, в Металлургическом — Дарья Веденева, в Тракторозаводском — Ирина Юркина. Новые кадры также назначены в Златоустовском округе в лице Елены Перевозниковой, в Миасском горсуде теперь будет вести заседания Дмитрий Покрышкина, в Ленинском районе Магнитогорска — Олеся Фомина.
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